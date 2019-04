El pla pilot de Reciclos del Pla de l'Estany es vol aplicar arreu de Catalunya

La prova pilot del projecte Reciclos, desenvolupat pel centre d'innovació gironí Blue Room Innovation i amb la col·laboració d'Ecoembes, es va aplicar durant tres mesos al Pla de l'Estany amb l'objectiu de motivar als ciutadans a reciclar de forma més eficient, especialment els residus que van al contenidor groc. En el marc de la "Jornada Tecnologies Intel·ligents al servei del ciutadà" que s'ha realitzat aquest dilluns a Barcelona, el centre d'innovació TheCircularLab d'Ecoembes, amb el suport de la Generalitat, va anunciar la creació del programa Reciclatge 5.0, que entre altres innovacions pretén adaptar el projecte Reciclos a Sant Boi de Llobregat, Igualada, Granollers, a l'Hospital Germans Trias i Pujol, i a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat Rovira i Virgili (URV).

L'alcalde de Serinyà i conseller comarcal de Medi Ambient del Pla de l'Estany, Josep Antoni Ramon, explica que el projecte Reciclos va començar cap al desembre passat i es va allargar fins a mitjans de febrer, tancant així la primera fase de l'experiment. Aquest té l'objectiu de "fomentar el reciclatge per mitjà del sistema actual a base de contenidors al carrer, concretament els envasos i llaunes que es dipositen al contenidor groc, amb la finalitat d'identificar l'usuari i premiar-lo", comenta Ramon, aplicant així un canvi de polítiques passant de la penalització a la motivació per reciclar millor.

El procediment que s'ha dut a terme fins ara ha consistit a explicar a la població que primerament calia registrar-se a la webapp de Reciclos. Seguidament, s'entregaven unes 20 bosses i 20 codis QR en format adhesiu a cada persona, de manera que a l'hora de llançar els residus, calia dipositar-los a dins la bossa i enganxar l'adhesiu QR i, abans de dipositar-la al contenidor, fer una fotografia al codi i pujar-la a l'aplicació del mòbil. A canvi, l'incentiu consistia a rebre un "reciclo", una espècie de moneda virtual que fins al moment al Pla de l'Estany s'ha intercanviat per donacions a l'entitat ecologista sense ànim de lucre Limnos, en participacions a diverses loteries o rifes, i inclús en diners materials. Ramon apunta que un dels reptes és que l'incentiu es tradueixi en "ajudes per pagar la taxa d'escombraries", entre altres finalitats.

Gràcies a una col·laboració entre l'empresa encarregada de la recollida de residus al Pla de l'Estany, Urbaser, i Blue Room, es va aconseguir realitzar recollides especialitzades que anessin a la planta de gestió de residus Tirgi, ubicada a Celrà, on s'han valorat les bosses del projecte. L'alcalde de Serinyà comenta que, a més, si el material dipositat està ben seleccionat, aleshores s'entreguen més «reciclos» a l'usuari. Els responsables del projecte van informar que la prova pilot va cloure "amb un total de 4.434 bosses escanejades des de 1.042 nuclis familiars del Pla de l'Estany". Ramon avança que la comarca iniciarà la segona fase de la prova fins a finals d'any amb la voluntat de fer variacions i captar usuaris.



Reciclatge 5.0

Fonts de la iniciativa Reciclos argumenten que TheCircularLab d'Ecoembes ha presentat avui un projecte més ampli i pioner a Europa titulat Reciclatge 5.0 que pretén aplicar i actualitzar la metodologia de Reciclos a altres indrets de Catalunya, entre els quals figuren una quinzena de municipis i altres institucions, a més d'emprar tecnologies com la sensòrica o el blockchain, i millores com ara la presència de contenidors intel·ligents que integren el codi QR i també papereres intel·ligents, fent un pas més al procediment que s'ha provat al Pla de l'Estany entre finals de 2018 i principis de 2019. Segons Ecoembes, la nova iniciativa vol "convertir Catalunya en un entorn real on provar les millors pràctiques en gestió de residus i reciclatge".

La presentació que ha tingut lloc aquest matí, organitzada per la Fundació Fòrum Ambiental i Ecoembes, va comptar amb la presència del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet; el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls; l'exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu; el conseller delegat d'Ecoembes, Óscar Martín, i el president de la Fundació Fòrum Ambiental, Ramón Roca, entre altres personalitats.