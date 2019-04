Els vins de l'Empordà triomfen al Girovi

L'Hotel Carlemany de Girona va acollir dissabte a la nit el XXIV Concurs de Vins i Caves de Catalunya Girovi. En l'edició d'enguany, els vins i caves de les comarques gironines van tornar a emportar-se gran part del reconeixement, aconseguint 55 medalles. En concret, els vins de DO Empordà van ser uns dels més triomfadors, ja que van aconseguir un total de 53 medalles, 17 de les quals van ser d'or. La DO Penedès va ser la segona en rebre més medalles, en aquest cas 18 en total. Pel que fa als vins més ben puntuats del certamen, van ser el vi negre de criança Tipicitat 2015 i el vi negre mitja criança Naturalis Mer Roure 2018, que van obtenir la mateixa puntuació i amb la coincidència que són del mateix celler, el Celler Cooperatiu Sant Miquel de Batea (DO Terra Alta).

A més de les medalles per als millors vins del territori català, el Girovi també premia els vins fets a les comarques gironines amb l'entrega de les «Fulles de Girona», que es van entregar majoritàriament a vins empordanesos.

Enguany el Concurs va comptar amb l'assistència de 220 testadors experts i més de 200 vins de totes les DO de Catalunya, superant així amb un 20% la participació de l'edició anterior.

La taula de testadors, encarregats de fer les valoracions, estava composta en un 70% per diversos professionals del sector com enòlegs, sommel·liers, el·laboradors de vi, comerciants o restauradors, mentre que l'altre 30% eren consumidors, ja que, com va explicar el creador del certamen, Agustí Ensesa, «es valora molt l'opinió del consumidor, que al cap i a la fi és qui comprarà el producte».