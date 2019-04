Cop contra el tràfic de marihuana amb destí França a Roses, Maçanet i Tossa

La Policia Nacional ha desmantellat sis plantacions de marihuana a la província de Girona. La policia destaca que la majoria de la producció tenia com a destí França. L'energia per alimentar els cultius s'obtenia de punxar la llum de les connexions generals.

En total, els agents en tres operatius desenvolupats a Roses, Maçanet de la Selva i Tossa de Mar, han comissat 1.000 plantes de cànnabis sativa, set quilos de marihuana, 21,2 quilos de cabdells i intervinguts 94.000 euros en metàl·lic, entre altres efectes.

I els operatius han finalitzat amb la detenció de nou persones a qui s'imputen delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.



Narcotraficants transfronterers

L'operació policial desenvolupada a Roses es va iniciar a partir de l'intercanvi d'informació amb la policia judicial de la ciutat francesa de Lille respecte a un grup de narcotraficants entre Espanya i França. Un cop localitzat l'habitatge, la policia va procedir a l'entrada i escorcoll i en una casa de la zona de Santa Margarita hi van trobar 2'7 quilos de cabdells de marihuana i van comissar 85.600 euros en metàl·lic, així com un revòlver calibre 357 amb munició, del qual un dels tres detinguts es va desprendre. També van comissar set telèfons mòbils i un vehicle.



Quatre plantacions a Mas Altaba

A Maçanent de la Selva, a partir d'informacions rebudes de la Guàrdia Municipal, els investigadors van saber de l'existència de quatre habitatges de la urbanització Mas Altaba on hi podia haver-hi plantacions il·legals de marihuana.

La investigació va poder constatar que en aquetsa zona hi havia un constant moviment de persones i a més, es podia sentir una intensa olor característica de la marihuana i les finestres a més, de les cases estaven tapiades.

Els registres practicats en els habitatges es van saldar amb la confiscació d'un total de set quilos de marihuana, 1.000 plantes, la intervenció de 6.200 euros en efectiu i la detenció de cinc persones.

Paral·lelament, en el marc de l'operació policial i gràcies a la col·laboració amb la policia francesa, els agents van conèixer de la detenció en territori gal d'un altre membre del grup criminal que transportava 40 quilos de marihuana a l'interior del seu vehicle.



Música permanent a Tossa

Les investigacions realitzades al voltant d'un grup de narcotraficants que s'estaria dedicant al cultiu de marihuana per proveir el mercat francès, van ubicar una plantació a la urbanització Platja Brava de Tossa de Mar.

Les primeres observacions des de l'exterior, segons informa la Policia Nacional, va permetre comprovar que l'energia elèctrica que proveïa l'habitatge s'obtenia fraudulentament de l'escomesa general, amb un perjudici de 6.500 euros per a la companyia distribuïdora.

Així mateix les finestres havien estat tapiades per evitar que se sentís soroll i olor des de l'exterior, tenien permanentment endollat un equip de música perquè no se sentís. La plantació es trobava al garatge i dues habitacions de la casa, proveïda de l'utillatge imprescindible per al seu funcionament.

A l'entrada i registre, els agents van comissar 8'5 quilos de cabdells de marihuana i van intervenir 2.200 euros en efectiu, tres telèfons mòbils, un vehicle tot terreny, una motocicleta, dos ordinadors portàtils, dues tauletes, material de fotografia i vídeo, detenint-se al responsable.

Els nou detinguts, a qui se'ls imputen delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric, van ser posats a disposició de l'autoritat judicial corresponent.