La meitat dels morts d'accident són de col·lectius vulnerables

Sis persones han mort a les carreteres gironines el primer trimestre de l'any. La meitat d'aquestes formen part de col·lectius vulerables com són ciclistes i motoristes. Tot i la mitja dotzena de víctimes mortals, cal dir que de gener a març ha perdut la vida una persona menys en vies interurbanes que en el mateix trimestre de l'any passat.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ahir va fer balanç dels primers tres mesos de l'any i les dades sobre les comarques de Girona mostren que si es va fins a l'any 2010, durant aquell any van perdre la vida més del doble de persones que enguany. En concret,13.

Els sis morts d'aquest 2019 han perdut la vida com a resultat de sis sinistres viaris. Cal destacar que dos dels morts anaven en moto, un era un ciclista i la resta, en cotxes. El ciclista va morir el 23 de març. Es tracta d'un home que anava amb bicicleta per l'Eix Transversal.

Per causes que els Mossos d'Esquadra encara estan investigant, es va produir una col·lisió amb un turisme, amb el resultat de la mort del ciclista. Es tracta d'un home de 84 anys, K.R., de nacionalitat alemanya, que estava de vacances. L'home anava amb un grup d'amics, s'hauria despistat i hauria entrat sense adonar-se'n a l'autovia, segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT).

Quant als dos motoristes finats, es tracta de dos joves. Un d'ells va morir el 19 de gener a Tossa de Mar. En aquest cas, el motorista va caure a la via GI-682 i posteriorment va ser atropellat per una altra motocicleta. La víctima mortal era S. S. M., de 23 anys i veí de Malgrat de Mar. Dels dos ocupants de l'altra motocicleta, un va resultarferit lleu.

De la resta de sinistre viaris, les víctimes mortals són tres persones que anaven en turismes. S'ha de destacar que en un dels accidents, el del 23 de març, la víctima mortal va ser el conductor temerari d'un cotxe que va perdre la vida en un xoc frontal a Cassà de la Selva i va deixar tres joves ferits.

La víctima, de 46 anys, era un veí de Santa Cristina d'Aro, que conduïa de forma agressiva i va impactar contra un altre turisme, en què van patir ferides els tres ocupants.



Dos morts en vies urbanes

A banda dels morts en accident de trànist mentre circulaven per les vies interurbanes de la demarcació, cal recordar que aquest mes passat han perdut la vida dues persones d'edat avançada (Ripoll i Olot) com a conseqüència d'un atropellament en via urbana.

El més recent va produir-se el dilluns 25 de març. El sinistre viari mortal va tenir lloc a l'estació d'autobusos de la capital de la Garrotxa. Segons fonts municipals, l'atropellament va tenir lloc dins de l'estació mentre l'autocar maniobrava.

El conductor no va veure una dona, d'edat avançada, i l'autocar li va passar per sobre. La Policia Municipal d'Olot té oberta una investigació. La víctima mortal era una veïna de la mateixa capital de la Garrotxa i tenia 79 anys.



Un mort cada tres dies

Els accidents de trànsit han suposat, segons l'SCT a tot Catalunya, la mort de 36 persones en 35 accidents mortals a les carreteres catalanes. Això representa, destaquen, una víctima mortal cada tres dies, aproximadament.

Amb tot, però, el nombre de víctimes mortals representa un decrement del 28% respecte al mateix període de l'any passat.



No abaixar la guàrdia

Malgrat aquesta disminució en la sinistralitat, el Servei Català de Trànsit alerta que no s'ha d'abaixar la guàrdia i que cal conduir amb la màxima atenció i prudència per prevenir qualsevol incidència a la carretera.

De les 36 persones mortes, un terç són col·lectius vulnerables: set motoristes -dos d'ells a Girona-, dos ciclistes -un a l'Eix Transversal- i tres vianants.

No obstant això, el nombre de motoristes morts enguany s'ha reduït a la meitat respecte a l'any passat (14), tot i les setmanes continuades de bon temps. A Girona han perdut la vida dos motoristes a causa d'un accident.

Amb tot, durant aquests tres primers mesos de l'any s'han produït 169 accidents de trànsit amb morts o ferits greus i 173 ferits greus.

Pel que fa a l'edat de les víctimes mortals, destaca que 13 dels 36 morts en accident de trànsit tenen més de 65 anys. I pel que fa als dies de la setmana, 26 dels 36 morts han patit l'accident entre divendres i diumenge. A més, cal destacar que quasi la meitat dels sinistres viaris han tingut lloc a la tarda, segons informa l'SCT.