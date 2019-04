Ajornen la vaga a la sanitat concertada per poder continuar negociant

La sanitat concertada ha ajornat fins el juny la vaga de tres dies que arrencava dimecres per a reivindicar el conveni del sector, amb l'objectiu de seguir negociant. Els tres sindicats convocants -CCOO, Satse i UGT- denuncien que les negociacions entre les patronals de la sanitat concertada (Siscat) i el sindicat Metges de Catalunya (MC) «han trencat el marc legal i legítim de negociació tot posant en risc l'efectivitat dels acords assolits a la negociació del II Conveni del Siscat» i per això havien cridat a la mobilització els treballadors.



Finalment, però han anunciat que aplacen la mobilització pels dies 18, 19 i 20 de juny «amb l'ànim de trobar solucions al marc de la negociació col·lectiva estatutària» i per donar-se «aquest marge de temps per restablir ponts» per reconduir la situació.



Al novembre el sector mèdic de la concertada va fer una vaga de cinc dies juntament amb l'atenció primària de l'ICS, sense aconseguir negociar millores professionals com sí que va fer l'ICS, per la qual cosa va plantejar una segona convocatòria, prevista pel febrer, però les dues parts van arribar a un acord per desconvocar-la.



Els tres sindicats consideren que aquest acord amb els metges amenaça el conveni sectorial, que afecta gairebé 50.000 treballadors i treballadores a tot Catalunya i va ser signat també al novembre «després de més d'un any de negociacions».



A Girona, el sector comprèn tots els hospitals de la xarxa pública excepte l'hospital Josep Trueta, que depèn de l'ICS, i els centres d'atenció primària que presten servei al 34% de la població i que depenen d'entitats com els Serveis de Salut Integrals del Baix Empordà o l'Institut d'Assistència Sanitària, per exemple.



«El conveni del Siscat sempre ha estat l'eina per garantir els drets econòmics, socials i laborals de tots els treballadors i les treballadores, i per això el defensem com l'únic instrument per fixar les condicions de treball i ocupació dels i les professionals del sector sense discriminar cap col·lectiu», afirmaven les tres organitzacions sindicals que van signar el conveni en un primer comunicat conjunt dimarts al matí.



«L'actuació de les patronals sanitàries del sector -amb la connivència dels Departaments de Salut i Treball, arribant a acords fora de l'àmbit legítim de negociació, amb un conveni vigent tancat no fa ni tres mesos, i afectant la seva viabilitat- suposa una discriminació injustificada de tracte entre els diferents professionals del sistema, en destinar noves partides econòmiques, desconegudes per nosaltres, a qüestions no tractades en el si de la negociació col·lectiva estatutària», apuntaven els tres convocants de la protesta.



Hores més tard, entorn de les vuit del vespre, han assenyalat que se'ls ha comunicat «la convocatòria de la mesa negociadora del conveni de forma immediata» i que s'ha reconegut «el conveni com l'únic instrument legítim per a establir les condicions del sector i la protecció de l'eficàcia dels acords que ja consten al conveni, principal reivindicació que van motivar l'origen d'aquest conflicte»; motiu pel qual deixen en stand by la vaga.



Entre les mesures que l'acord de la patronal i el sindicat mèdic «posa en perill» i que formen part de les «millores i pactes assolits a la taula legítima de negociació del II Conveni Siscat», enumeren qüestions com els increments retributius dels anys 2019 a 2020; el cobrament de la retribució variable (DPO); la reducció de jornada; la baixa per incapacitat temporal al 100% des del primer dia; millores socials i l'equiparació entre professionals de l'àmbit de primària i hospitalària.