La xifra de turistes russos a l'aeroport de Girona s'ha multiplicat per quatre en dos anys

Fa temps que l'aeroport de Girona-Costa Brava té la vista posada en l'Europa de l'Est, ja que els viatgers procedents d'aquests països van augmentar un 30% al llarg de l'any passat. I, dins d'aquest sector, un dels països que està creixent de forma més exponencial és Rússia. Gràcies a l'aerolínia de baix cost Pobeda Airlines, que opera a les instal·lacions de Vilobí d'Onyar des de l'estiu de 2016, la xifra de viatgers russos que han passat per l'aeroport gironí s'ha multiplicat per quatre en només dos anys.

D'aquesta manera, mentre que l'any 2016 van arribar a les comarques gironines un total de 21.286 turistes procedents de Rússia (un 1,27% de tots els que van trepitjar l'aeròdrom de Vilobí d'Onyar), l'any 2018 ja van ascendir a 87.773, és a dir, un 4,34% del total. I les xifres van a l'alça. Durant els dos primers mesos de 2019, han passat per Vilobí un total de 9.263 turistes procedents de Rússia, una xifra superior a la dels dos primers mesos de l'any passat, quan van ser 8.889. De fet, davant d'aquestes bones perspectives, una nova companyia, Nordwind Airlines, ha anunciat que també connectarà Girona amb la capital russa durant aquesta temporada d'estiu, que va començar diumenge.



La setena nacionalitat

Així doncs, el turisme rus, d'alt poder adquisitiu -la despesa mitjana de cada turista rus el 2018 va ser de 1.527 euros- continua a l'alça a l'aeroport de Girona. Tot i que part dels russos que arriben a Vilobí es desplacen després a la província de Barcelona (ja sigui a la ciutat o a les seves costes), un 10% del turisme rus que arriba a Catalunya visita la Costa Brava, especialment a localitats com Lloret, Blanes, Tossa de Mar i Platja d'Aro.

Fa només dos anys, el 2016, Rússia era el 14è país de procedència dels turistes que arribaven a l'aeroport gironí. L'any 2017 ja va ascendir fins la novena posició, i el 2018 ja es va situar en la setena. D'aquesta manera, les nacionalitats estrangeres més presents a l'aeroport gironí durant l'any passat van ser el Regne Unit, Alemanya, Holanda, Itàlia, Polònia, Bèlgica i Rússia.

Durant els mesos de gener i febrer d'aquest 2019 -xifres poc significatives perquè el principal gruix de turistes arriba durant la temporada d'estiu-, el turisme procedent de Rússia ha ocupat el tercer lloc a l'aeròdrom gironí, després de l'italià i l'alemany.