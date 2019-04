Incendi en una casa d'Olot sense ferits

Els Bombers hi han traslladat quatre dotacions, foto d'arxiu

Els Bombers han treballat aquest migdia en un incendi en una casa d'Olot.

El foc s'ha declarat quan faltaven pocs minuts per dos quarts de dotze del migdia al carrer del Volcà Safont.

Fins al lloc s'hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers, que ràpidament, en vint minuts, han donat l'incendi per apagat.

Quan els efectius d'extinció d'incendis hi han arribat, asseguren fonts del cos, els inquilins ja eren fora de l'immoble i per tant, no s'han hagut de lamentar ferits.

En el succés també hi han treballat el SEM i la Policia Municipal d'Olot.