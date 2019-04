Insten Cornellà i Porqueres a treure pancartes i llaços tot i que no en tenen

La Junta Electoral de Zona de Girona ha enviat un requeriment als ajuntaments de Cornellà del Terri i Porqueres perquè retirin pancartes, llaços grocs i estelades de les façanes, tot i que no tenen cap element d'aquest tipus als edificis municipals. L'ens va enviar l'escrit la setmana passada arran de la denúncia d'un ciutadà a aquests dos ajuntaments i al de Banyoles, que ja va retirar la pancarta de suport als líders independentistes presos i l'ha posat en un edifici proper.

L'alcalde de Cornellà del Terri, Salvador Coll, ha qualificat la situació de «surrealista» i ha enviat una fotografia de la façana de l'ajuntament per demostrar que no hi ha cap símbol d'aquest tipus. A més, explica que per la festa major tenen previst penjar –com ja és habitual- banderoles de colors groc i vermell i s'ha preguntat si també els obligaran a treure les grogues.