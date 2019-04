Previsió de nevades a l'Alt Empordà i la Garrotxa durant aquesta nit i matinada

Avui és un dia per no oblidar-se el paraigua

Avui s'espera un dia passat per aigua a la província de Girona. A més, durant aquesta nit i matinada, algunes d'aquestes precipitacions ho podrien fer en forma de neu a partir dels 400 metres a punts de l'Alt Empordà i la Garrotxa. A més altura, a partir de 900 metres, els gruixos de neu podrien arribar als 10 centímetres.



Pluges arreu de la província

Molló, 22,2 litres

Anglès, 19,1

La Vall d'en Bas, 16,8 litres

Vilobí d'Onyar, 16 litres

Fornells de la Selva, 14,8

Olot, 13,5 litres

Girona, 13,1 litres

Nevades a l'Alt Empordà i la Garrotxa

Ulldeter, 8 centímetres de neu

Núria, 6 centímetres

Malniu, 5 centímetres

El Meteocat preveu que lesi en alguns casos, en forma de tempesta o calamarsa.Aquesta pluja serà molt benvinguda després deI ha posat en alerta els pagesos.Durant les últimes hores, han començat a caureal llarg de les comarques gironines. Des d'ahir, tot i que de forma feble, la pluja ha fet acte de presència en molts punts de la província.Des d'ahir i fins avui a les nou del matí, cal destacar els següentsQuant a la previsió de neu, s'espera que. Ahir, les nevades van tornar a fer acte de presència, per exemple, a Núria i aquest matí ja hi haviaEl Meteocat ha actualitzat les dades de neu i s'han mesurat de 5 a 10 cm de neu nova per sobre dels 2.000 metres.Pel que fa a leshi ha: