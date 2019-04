La Generalitat denega la instal·lació d'un CRAE a Celrà per qüestions tècniques

Responsables del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ha informat avui a l'Ajuntament de Celrà i als seus habitants que la voluntat de traslladar un Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE) a un edifici del barri del Coll Nonell quedava aturada perquè la infraestructura no compleix els requisits tècnics adequats per convertir-se en un centre d'acollida que, segons l'alcalde Dani Cornellà havia de comptar amb unes 10 places, destinat a infants i adolescents fins als 18 anys amb necessitats educatives i assistencials. Si tots els tràmits eren correctes, el batlle assegura que la intenció era obrir el centre cap a l'1 de maig.

La directora de Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Marta Casacuberta, he emès avui un comunicat destinat principalment als veïns i veïnes del barri del Coll Nonell argumentant que "en relació a la possibilitat de traslladar un CRAE que gestiona actualment l'entitat SUARA i que depèn de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència al vostre municipi, amb el present escrit us volem comunicar que una vegada realitzades les inspeccions oportunes a l'edifici per part del Servei d'Inspecció i Registre d'aquest Departament, aquest no dona compliment als requisits" que s'esmenten en la normativa vigent en relació a les condicions materials i en matèria de seguretat.

Per la seva banda, el consistori també ha fet públic un comunicat en el qual explica la resolució adoptada pels inspectors de la Generalitat perquè "l'habitatge no reuneix les condicions establertes per la normativa vigent".



Resposta de l'equip de govern al comunicat d'ERC

Per la seva banda, el grup FEM Celrà-ERC ha enviat també avui un comunicat titulat "Resolució del CRAE del carrer Jacint Verdaguer" que comença informant sobre l'anul·lació de la instal·lació d'un Centre Residencial d'Acció Educativa a Celrà. En el mateix informe, la formació especifica que "aquesta va ser una inspecció realitzada pel Departament a instàncies de FEM Celrà-ERC, ja que des del nostre grup municipal hi havia seriosos dubtes que un habitatge com el consensuat entre l'Ajuntament i el Grup SUARA complís amb les normatives vigents". En referència a aquestes paraules, l'alcalde de Celrà, Dani Cornellà, afirma que la revisió de la infraestructura és un tràmit que la Generalitat, amb la presència de l'Ajuntament, realitza de forma protocol·lària abans de seguir amb els tràmits.

El comunicat d'ERC constata a continuació que "vam poder anticipar una inspecció tècnica que l'actual equip de govern de l'Ajuntament havia posposat fins passades les eleccions municipals del 26 de maig; potser per a 'no alterar la tranquil·la atenció' dels veïns i veïnes sobre aquest fet puntual". En resposta a aquesta sentència, Cornellà subratlla que "això és mentida", argumentant que els veïns que van assistir a la reunió on la Generalitat va explicar el projecte "saben que el CREAE es volia obrir l'1 de maig i que, per tant, abans havia de passar totes les inspeccions necessàries". Cornellà ressalta que "el que diu el comunicat és totalment fals perquè si el centre complia tots els requisits, s'obriria a primers de maig, molt abans de les eleccions que són el dia 26". El batlle no vol donar més importància a aquest fet, però considera que l'informe difós per Esquerra no s'adequa a la realitat dels fets.