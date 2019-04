Les primeres nevades d'abril deixen un gruix de vuit centímetres al Pirineu

Les nevades han tornat a fer acte de presència a les comarques de Girona. Punts alts del Pirineu van aparèixer ahir ben emblanquinats tot i ser mes d'abril. La neu nova ha estat molt benvinguda ja no només per aquelles estacions d'esquí que allarguin temporada sinó també pels mesos que venen i hi haurà el desgel.

Quant als gruixos més destacats de les nevades, s'ha de dir que el punt de la demarcació més beneficiat va ser Ulldeter, amb vuit centímetres de neu. I d'altres zones amb neu nova són Núria, amb sis centímetres i Malniu, amb cinc centímetres.



Previsió per a avui

Les nevades es preveu que es mantinguin durant les pròximes hores. I de fet, ahir Protecció Civil va informar que avui pot haver-hi nevades per sobre dels 400 metres a les comarques de la Garrotxa i l'Alt Empordà. Pel que fa a les precipitacions més destacades i que poden acumular gruixos de 10 centímetres, es donaran en punts de muntanya més elevats dels 900 metres.

Aquesta neu i la baixada de temperatures es va traduir també amb precipitacions, principalment en forma d'aigua a diversos punts de la demarcació i avui s'espera un dia passat per aigua a la província de Girona. El Meteocat preveu que la situació de precipitacions es repeteixi i siguin de febles a moderades i, en alguns casos, en forma de tempesta o calamarsa.

Aquesta pluja és molt benvinguda després de quatre mesos amb falta i que ha suposat veure molts camps secs. I ha posat en alerta els pagesos. De quantitats destacades, hi ha Molló amb 33 litres o Núria, amb 28 litres.