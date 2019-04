El 25% dels llocs de feina d'especials dificultats estan en perill a partir del juny

El sector de la discapacitat intel·lectual sortirà al carrer dijous vinent, 11 d'abril, a Barcelona, amb representació gironina, per exigir un finançament públic que garanteixi el funcionament dels centres especials de treball (CET) i dels serveis que ofereixen les entitats sense ànim de lucre que els gestionen.

Les fundacions Ramon Noguera (Girona), Tallers de la Cerdanya (Puigcerdà), MAP (Ripoll) o Aspronis (Blanes) ja han confirmat la seva assistència a la mobilització, encara que totes les organitzacions gironines associades a l'AEES Dincat hi donen suport., amb un centenar de persones, des del Ripollès. En cas de no poder anar a Barcelona, les entitats difondran les reivindicacions a través de les xarxes socials amb les etiquetes. Aquestes demandes, compartides pel sector de la discapacitat física, s'han intensificat els últims mesos.

A menys d'una setmana de la protesta, Víctor Galmés ha explicat que AEES Dincat la convoca perquè la situació ha empitjorat l'últim any, i. Al febrer, tres entitats gironines del sector de la discapacitat física, intel·lectual i dels trastorns mentals ho van explicar a Diari de Girona. El gerent va descriure aquests centres com «un model d'èxit a Catalunya» fruit de «la implicació de tothom, administració i teixit associatiu». Galmés, però, va denunciar que, en bona part per l'entrada de fundacions i entitats que també reben subvencions, però que al darrere tenen empreses sense ànim de lucre.

L'administració estatal, a través de la Generalitat, cobreix el 50% de l'SMI dels treballadors amb altes dificultats, una tipificació que es dona a persones amb trastorn mental, paràl·lisi cerebral i discapacitat intel·lectual reconeguda superior al 33%, un grau que s'apuja fins al 65% en el cas de les físiques i sensorials. La resta, perceben un 25% del sou.

L', «fins que es redefineixi el model»,«per compensar els problemes que venim arrossegant i garantir que les persones que van entrar a treballar en un CET fa deu anys, i han acumulat antiguitat, puguin mantenir el seu lloc de feina».

Aquesta consideració té a veure amb la manca de solucions per a l'envelliment d'aquest col·lectiu, també denunciada per Galmés, ja que el 39% de les plantilles dels centres especials de treball han superat els 45 anys. «L'estrangulament financer de les entitats», va afegir el gerent, arrenca de la congelació dels mòduls que la Generalitat abona per cada usuari des del 2008. Galmés va subratllar que demanem que «es financiï bé l'àmbit de les persones amb discapacitat intel·lectual».

Les entitats associades a l'AEES Dincat es mobilitzaran dijous a Barcelona, tal com ja s'ha informat al Departament d'Interior de la Generalitat. La manifestació sortirà a les 11 del matí de davant la delegació del Govern de l'Estat, passarà per la Conselleria d'Economia i acabarà cap a dos quarts de dues del migdia al carrer Sepúlveda.

