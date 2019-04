Més de 40.000 nous votants per a les eleccions municipals

Un total de 548.885 gironins estan cridats a participar en les eleccions municipals del proper 26 de maig. Segons les dades publicades ahir per l'Institut Nacional d'Estadística, que encara estan subjectes a possibles reclamacions, el cens ha crescut un 8,1% respecte la darrera convocatòria: és a dir, hi haurà 41.109 votants nous. D'aquests, més de la meitat -24.532- votaran per primera vegada perquè han complert la majoria d'edat al llarg dels últims quatre anys. Dimarts passat es va obrir el termini per a sol·licitar el vot per correu.

Ha començat, doncs, el compte enrere per a les eleccions municipals, que en aquesta ocasió coincidiran amb les europees i, en altres parts de l'Estat, amb les autonòmiques. La gran majoria dels participants a les eleccions municipals seran gironins amb la nacionalitat espanyola: 523.016. D'aquests, la immensa majoria (503.203) resideixen a les comarques gironines, mentre que 19.813 viuen a l'estranger. El país on hi ha més gironins vivint-hi en aquests moments és França (5.814 persones), seguit d'Argentina (1.466), el Regne Unit (1.329) i en quart lloc Suïssa (1.317). Al darrera es troben tota la resta.



Terminis del vot per correu

Per a aquestes persones que viuen en altres països, el termini per presentar la sol·licitud finalitzarà el 16 de maig. Un cop s'hagi demanat el vot per correu, l'Oficina del Cens Electoral enviarà per correu certificat un sobre amb la documentació per poder votar al domicili que s'ha indicat a la sol·licitud, no més tard del 19 de maig. La data límit per enviar el vot s'estendrà fins el 22 de maig, i a aquest termini se li haurà d'afegir el temps que trigui el correu a arribar al domicili de l'elector.

D'altra banda, a les eleccions municipals també podran 13.785 persones amb nacionalitat estrangera. En aquest cas, les principals nacionalitats a les comarques gironines seran Romania, amb 3.234 persones, França, amb 2.870, Itàlia, amb 1.596, i el Regne Unit, amb 1.409.

Per tal que els gironins puguin dipositar el seu vot, s'habilitaran un total de 830 meses electorals distribuïdes en 393 locals de tota la província.