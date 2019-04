La província registra un descens de fins a cinc graus

L'arribada de la primavera ha comportat, paradoxalment, la fi de l'anticicló que s'havia assentat sobre el Pirineu durant el mes de març i, finalment, ha deixat caure noves nevades i ha provocat una davallada sobtada de les temperatures.

Pel que fa a les temperatures, les mínimes d'aquest dijous són fins a cinc graus inferiors respecte a les de dimecres. Per exemple, la mínima a Cassà de la Selva dimecres va ser de 4,7 graus, mentre que avui els valors han descendit fins als -0,2 graus. La neu que va caure la nit de dimecres i la que s'espera que caigui el cap de setmana permetrà a les estacions afrontar amb millors condicions la campanya de Setmana Santa, una de les més fortes de l'any.

Els termòmetres de la província de Girona han protagonitzat un descens al voltant dels tres, quatre i cinc graus entre el dimecres i dijous. Per exemple, en territoris de cotes més altes com ara Puigcerdà, el valor mínim de dimecres va ser de -0,8, mentre que la temperatura més baixa avui ha arribat als -3,8 graus. A la comarca de la Garrotxa, el dimecres Olot marcava 3,8 graus de mínima, mentre que aquest dijous el mateix indicador en marcava 0,9.

Un altre contrast important es pot detectar a Fornells de la Selva, municipi on el dimecres la mínima era de 5,6 graus, mentre que aquest dijous aquesta ha baixat fins a indicar 0,6 al termòmetre, mostrant un daltabaix de cinc graus.

La diferència de temperatures mínimes a poblacions properes a la costa no ha estat tan acusada. Per exemple, Roses va marcar el dimecres una mínima de 5,9 graus, mentre que el mateix valor avui només ha baixat fins a 5,3. A banda del contrast menys accentuat a la costa, les temperatures mínimes a les comarques de l'Empordà no han arribat a situar-se per sota del zero.

Estacions d'esquí

A les estacions d'esquí alpí de la Molina i la Masella, aquest dijous s'hi ha precipitat un nou gruix mitjà de neu de 10 centímetres que a les cotes altes han estat lleugerament superiors. Aquesta nova neu i la que s'hi pugui sumar entre avui i demà preveu una temporada amb millors condicions que la pronosticada fins ara. En aquest sentit, la baixada de temperatures també ajudarà a estabilitzar la nova neu. En el sector de l'esquí nòrdic, l'estació més beneficiada ha estat l'alt-urgellenca de Tuixent -la Vansa, que si bé va tancar definitivament la temporada fa 15 dies, ara calcula reobrir dilluns si els gruixos ho permeten.