Els veïns de l'avinguda Sant Jordi d'Olot tallen el trànsit

Amb la màscara a la boca i el paraigües a la mà uns tres-cents veïns de l'avinguda Sant Jordi d'Olot van sortir al carrer i van tallar el trànsit. «Perquè durant una hora se sàpiga el que patim cada dia», van cridar. Mentre es mullaven, expressaven:«Hem de demanar permís per sortir de casa i anar a treballar». També van exposar la causa dels patiments. «Deu anys de Bracons. No volem fer de variant i no és un vial, és un carrer».

Els veïns es van queixar del fet que l'avinguda fa la funció de travessera d'Olot i absorbeix bona part del trànsit pesant que provinent de Bracons ha de travessar Olot. Per això van decidir tallar el carrer, ahir, a les 18 hores, quan feia 10 anys i dues hores de l'obertura dels túnels, el 3 d'abril del 2009.

Un dia en el qual se'ls va començar a multiplicar el trànsit pesant que els passava per davant la porta i consegüenment van començar a viure al costat d'un vial trepitjat per 40.000 vehicles diaris.

Deu anys després els sorolls, les pudors, els accidents i les retencions els han fet arribar fins a l'extrem que els jubilats, les dependentes, els fusters, els administratius, els enginyers, les periodistes, els lletrats, les funcionàries, els manyans i els escolars van decidir que s'havia de fer saber el que representa Bracons per a ells.

Els manifestants es van reunir al parc de les Mores, on van llegir un manifest. «Els túnels de Bracons van ser inaugurats com una obra nascuda amb la promesa d'una Garrotxa més pròspera per a tothom i que havia de venir a millorar les nostres vides, però per molts de nosaltres, malauradament, no ha estat així», van exposar.

Van criticar l'elevat cost que els suposa la parcel·lació per trams de l'eix Vic-Olot. Van assenyalar que la manca de recursos i d'entesa ha posat les seves llars a la vora d'un dels punts més negres de la xarxa viària catalana.

Llegit el manifest es van posar una màscara a la boca per tal de representar el fum que respiren cada dia. Van alçar les pancartes i els cartells i es van posar enmig del que quan van anar a viure-hi era una avinguda.

Van pujar decidits cap a la rotonda de Santa Pau i van tallar el trànsit però hi havia conductors que passaven. Es van separar i van omplir els forats per on passaven els cotxes. Entre crits, van aconseguir tallar del tot el trànsit. El tall va durar una hora, en la qual l'avinguda va quedar buida i el centre es va convertir en un eixam de cotxes que buscaven sortides.