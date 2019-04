Arresten 4 membres d'una banda de narcotraficants a Roses i Riudarenes

La Policia Nacional ha arrestat quatre membres d'una banda de narcotraficants a Roses i Riudarenes. Es tracta de quatre persones que formen part d'una organització de tràfic de drogues i blanqueig de capitals que operava a les províncies de Màlaga i Còrdova. I des de Girona, s'abastien de la droga i també l'enviaven a destins internacionals.

Aquí, a les comarques gironines, la policia va descobrir que hi havia quatre persones, dues a Roses -un home i una dona, de nacionalitat holandesa- i dues -ambdós de nacionalitat marroquina- a Riudarenes. Aquesta operació va començar a finals de l'any passat però, a Girona, el mes de febrer, la policia va descobrir que hi havia una casa de Riuradarenes on hi podia haver una gran quantitat de droga. Aquí van descobrir-hi 50 quilos de cabdells, 248 plantes de marihuana i, en els escorcolls també d'un immoble de Roses, es van comissar un rifle i dues pistoles amb detonador.

Els quatre detinguts tenien un paper important en aquesta organització criminal, formada per 22 persones. Per exemple es va detenir un marroquí que col·laborava amb dos homes d'origen dominicà que distribuïen cocaïna a la localitat d'Estepona. Aquest home detingut a Riudarenes col·laborava amb els anteriors en la venda de droga a través del sistema anomenat telecoca, que consisteix a vendre cocaïna per encàrrec telefònic. A més, quan es va detenir aquest marroquí juntament amb la resta dels arrestats a la província de Girona, segons informa la Policia Nacional, anaven a recollir la droga -50 quilos de cabdells- i volien posar-la a la venda al mercat internacional.

A la resta d'Espanya i un cop tancada l'operació Esmalt, s'ha saldat amb la intervenció d'uns 100.000 euros, 19 vehicles, set armes de foc, quatre de fogueig, quatre inhibidors de freqüència i diverses substàncies estupefaents. Dels 22 detinguts, 13 han ingressat a la presó preventiva. La majoria dels investigats compten amb un ampli historial delictiu i, per tant, estaven molt especialitzalitats, i alhora de fer la investigació han posat traves a la policia; per exemple, amb grans mesures de seguretat.