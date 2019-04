Els CAPs gironins organitzen una vintena d'activitats pel Dia Mundial de l'Activitat Física

Concidint amb el Dia Mundial de l'Activitat Física, que se celebra el 6 d'abril, els centres d'atenció primària de l'ICS a Girona han organitzat una vintena d'activitats per conscienciar tothom sobre la importància de portar una vida activa, amb la pràctica d'exercici físic i seguint una alimentació saludable. En coincidir la celebració amb el cap de setmana, la majoria d'actes es faran aquest divendres o al llarg de la setmana que ve, comptant amb la participació dels usuaris dels centres de totes les edats, amb unes accions dirigides a fomentar-los els hàbits saludables.

Les caminades en grup són una de les activitats més repetides, durant les quals els professionals sanitaris aprofiten per conversar amb els participants sobre els seus hàbits i els donen consells per adaptar l'activitat física al seu estat de salut. Aquest matí al CAP de Can Gibert del Pla de Girona, s'ha organitzat una caminada popular pel barri amb professionals, usuaris i veïns del centre. També a Arbúcies avui (9.15) els professionals del CAP han sortit a caminar amb els usuaris en una activitat conjunta amb altres entitats del municipi, que ha anat precedida per una xerrada sobre l'activitat física.

Aquest diumenge (8.45) el CAP Llançà participa en una matinal que inclou una sessió de manteniment físic, una caminada de dificultat baixa i una marxa per la muntanya de nivell més alt, per tal que tothom trobi l'activitat que més s'adeqüi al seu estat de forma.

El CAP Santa Clara de Girona ha organitzat dimecres vinent una dinamització al parc de salut de Sant Daniel (10), seguida d'una caminada en grup. A la tarda també hi haurà una sortida de marxa nòrdica des del parc de Vista Alegre (16).

A Pineda de Mar ja van començar els actes ahir a la tarda, amb una caminada organitzada conjuntament amb les farmàcies del municipi i l'hospital de Calella, mentre que a Roses, dimarts (18) faran una caminada des del Centre d'Atenció Primària (amb diferents distàncies) i un berenar saludable.

A Santa Coloma de Farners, el CAP col·labora en la cursa solidària d'aquest diumenge (9), oberta a tots els públics i que servirà per recollir fons que es destinaran a la Fundació Oncolliga. La cursa forma part del programa de la Setmana de la Salut que s'hi celebra al llarg dels propers dies, que també inclou xerrades informatives i tallers de suport vital a les escoles.

D'altra banda, l'Equip d'Atenció Primària Ripoll s'ha unit al repte "Donarem la volta a la terra?", organitzat per l'Ajuntament, que pretén sumar 40.000 km caminant o corrent entre tots els veïns del municipi. Aquest dimarts professionals del CAP Ripoll i de Sant Joan de les Abadesses van sortir a caminar durant un parell d'hores amb usuaris dels centres, per sumar-se al repte.

A Bàscara aquesta tarda (15) es farà la sisena edició del Bàscara es Mou, una caminada amb alumnes i familiars de l'escola municipal, combinada amb diferents activitats esportives i un berenar saludable. Una proposta, la de caminar plegats i prendre un berenar sa, que també es farà dimarts que ve (18) des del CAP Roses.

A Banyoles el CAP se suma a les activitats del Dia Mundial de l'Activitat Física amb una taula de salut, que es farà el proper dimarts, on es donarà fruita i es promourà l'exercici físic. A les 14 h, els professionals i els usuaris que s'hi vulguin afegir faran una volta a l'estany caminant.

Els professionals de l'EAP Celrà, també participen en l'organització de diferents activitats, com ara la caminada i la sessió d'estiraments de dimecres vinent (9.30 h), la dinamització del parc de salut del dijous (9.15 h) o una sortida de marxa nòrdica el diumenge 14 d'abril (9.30 h).