Informàtics serà la feina més sol·licitada al Ripollès, segons un estudi

La Unió Intersindical Empresarial del Ripollès (UIER) ha impulsat un estudi per detectar els perfils professionals que tindran més sortida en els pròxims anys. Una eina que confien que serà de gran ajuda per a aquells joves que han de decidir la seva professió. A partir de 88 enquestes a empreses, la majoria del Ripollès (un 83%), s'ha elaborat un 'top ten' amb les feines amb més demanda en sectors com serveis, atenció a les persones o construcció. Al capdavant hi ha els informàtics, els tècnics comptables, els instal·ladors elèctrics, els fusters/muntadors o els responsables de logística, entre d'altres.

Decidir la professió a què et vols dedicar no sempre és fàcil però saber quins seran els perfils més sol·licitats en els pròxims anys pot ser un bon punt de partida. Així ho creu la Unió Intersindical Empresarial del Ripollès (UIER) que recentment ha impulsat un estudi a partir de les enquestes fetes a 88 empreses de diferents mides i sectors. L'objectiu és detectar les feines amb més futur per als joves i, al mateix temps, afavorir que les empreses trobin professionals formats.

El 83% de les empreses enquestades són de la comarca però també n'hi ha de comarques veïnes com Osona, la Garrotxa i la Cerdanya. Pel que fa a la mida, el 75% de les participants tenen entre 1 i més de 50 treballadors. A banda dels perfils, també se'ls ha preguntat per les aptituds més ben valorades. La majoria han coincidit que el que preval és en primer lloc l'actitud, seguit de la capacitat de treballar en equip i als canvis i tenir iniciativa.

El 'top ten' de les feines amb més futur

La llista de les deu feines més sol·licitades en els diferents àmbits inclou informàtics, tècnics especialistes CNC, tècnics comptable, enginyers industrials, instal·ladors elèctrics i de gas, big data i estratègia, responsable de logística, enginyers electrònics, fusters o muntadors i e-turisme.

Pel que fa als diferents àmbits, en el cas de Serveis i Administració també hi haurà demanda d'economistes, advocats, politòlegs i urbanistes sociòlegs, seguint aquest ordre, mentre que en l'àmbit de l'Atenció a les persones figuren els informàtics especialistes en noves tècniques mèdiques, infermers, metges i psicòlegs.

A la Construcció, faltaran enginyers en renovables, obra civil, arquitectes i dissenyadors/decoradors. En l'apartat d'Oficis, també hi haurà demanda de fusters/muntadors, paletes i mecànics. Pel que fa a la Indústria, els perfils més sol·licitats seran els tècnics especialistes, enginyers industrials i electrònics i els responsables de logística.

Al sector del Transport, faltaran també xofers i informàtics de transports mentre que al Lleure es buscaran sobretot professionals de turisme i esports. Per últim lloc, al Comerç es buscaran sobretot persones formades en e-commerce, seguit de dependentes de botiga i responsables d'establiments.