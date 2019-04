Un missatger d'Olot afronta la volta al món amb bicicleta

El missatger olotí Raul Alzola, diumenge, entre les 9 i les 10 del matí, sortirà del Firal d'Olot amb l'objectiu de fer la volta al món amb bicicleta. Els aficionats a la bicicleta que vulguin el podran acompanyar fins a la sortida de la ciutat.

Alzola sortirà d'Olot amb tot el necessari que li càpiga a les alforges. La ruta prevista és viatjar cap a Vitòria per sortir de la península en direcció cap a l'Àsia Central amb l'objectiu d'arribar a la Xina. Després baixarà cap a Indonèsia i Austràlia per anar a Alaska recórrer Amèrica de cap a cap. El final del viatge transcorre pel continent africà per tornar a la península i finalment, a Olot.

Alzola és un programador informàtic natural de Vitoria-Gasteiz (País Basc). Aficionat al ciclisme, el 2008 va decidir fer un viatge amb bicicleta per Espanya. Quan va tornar es va establir a Olot, on va veure el trànsit de furgonetes de repartiment.

Va considerar que un negoci de missatgeria amb bicicleta podria tenir una sortida i va presentar la proposta a l'agència municipal de promoció. La seva idea de missatgeria ecològica va resultar un èxit. Des de llavors, les bicicletes verdes s'han convertit en una espècie de referent en una ciutat que té en el verd de la natura que l'envolta per tots cantons el seu atractiu.

Uns anys després, ha sentit la necessitat de deixar els carrers i anar cap als nous horitzons.