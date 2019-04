Setcases aprova definitivament l'allargament de la concessió de Vallter 2000 a FGC fins al 2036

L'Ajuntament de Setcases ha aprovat definitivament l'allargament de la concessió de l'estació de Vallter 2000 a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) fins al 2036. Després de tres anys de negociació, es tanca l'acord en no haver-hi al·legacions. El consistori ho va aprovar definitivament la setmana passada. Des de FGC destaquen que l'acord permetrà posar en marxa les inversions previstes fins al 2021. Fa uns dies van anunciar que estan valorades en 5,9 milions d'euros (MEUR). Les línies estratègiques passen per garantir un posicionament "sòlid" de l'estació al territori així com la situació d'enclavament dins del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser i la seva dinamització.