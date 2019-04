Tres malalts terminals gironins s'han assessorat per comprar medicaments il·legals per morir dignament

Tres malalts terminals de les comarques de Girona han demanat les darreres setmanes assessorament a l'entitat Dret a Morir Dignament (DMD) per comprar un còctel de medicaments, per quan vulguin posar fi a la seva vida. L'associació atén aquestes persones explicant com poden fer el Document de Voluntats Anticipades (DVA) i, en casos concrets com aquests tres, recomanant pàgines d'internet "segures" on obtenir aquests fàrmacs il·legals. La representant de DMD a les comarques gironines, Cristina Vallès, lamenta que hagin de ser ells qui informin els malalts i demanen que aquesta feina es faci des de les administracions amb metges i professionals, emparats per una llei de l'eutanàsia. "Resulta indignant que a més d'estar malalt i patint, hagis de moure't en camps il·legals", ha assenyalat Vallès.

La falta d'un marc legal que despenalitzi l'eutanàsia ha portat a tres malalts terminals de les comarques gironines a demanar informació sobre com posar fi a la seva vida. Es tracta de tres persones afectades per malalties neurodegeneratives que no tenen cura, i que han acudit a l'associació Dret a Morir Dignament per saber com es poden obtenir els fàrmacs necessaris per "deixar de patir".

Des de l'entitat els assessoren en dues vessants. D'una banda els recomanen fer el Document de Voluntats Anticipades que permet als malalts decidir quines accions han de practicar els metges un cop arriben a un estat avançat de la malaltia. El DVA "blinda" els professionals sanitaris a l'hora de subministrar algun tipus de medicació concreta.

El problema, però, ve en persones amb malalties terminals i que no es poden valdre per elles mateixes. En aquests casos, DMD assessora els malalts que demanen informació sobre el còctel de medicaments il·legals necessaris per poder morir dignament.

La responsable de DMD a les comarques gironines, Cristina Vallès, deixa clar que treballen sempre "dins de la legalitat". "Només informem perquè algunes pàgines d'internet no són segures i es poden trobar amb enganyifes", assenyala.

Des de l'entitat reconeixen que es tracta de productes "il—legals", però que buscant en llocs concrets de la xarxa es poden comprar. Per això considera "hipòcrita" l'actitud del govern de torn que no permet legalitzar l'eutanàsia.

Vallès considera "indignant" que aquestes persones hagin de passar per aquest "tràngol". "No en tenen prou amb la malaltia que a sobre han d'haver de moure's en espais il—legals", lamenta la responsable de l'entitat.

Des de DMD recorden que en països on l'eutanàsia és legal com Bèlgica, el nombre de morts com a conseqüència d'haver-ho sol—licitat és d'un 2%. Vallès assenyala que si aquest percentatge es traslladés a Catalunya, hi hauria 1.300 persones l'any que moririen "estalviant-se el patiment".



"Que serveixi d'alguna cosa"

Des de DMD expliquen que el cas de la María José Carrasco i el seu marit és un exemple de la necessitat de tenir una llei clara de l'eutanàsia. Vallès diu que és "una greu anomalia" que l'home es trobi immers en un procés judicial per haver ajudat a morir la seva dona.

Per tot plegat, Vallès demana que els polítics "es posin les piles" i que tirin endavant lleis que permetin despenalitzar l'eutanàsia al conjunt de l'Estat. Amb tot, la responsable de DMD al es comarques de Girona, es mostra "satisfeta" amb la feina que s'està fent des de l'àmbit municipal.

En concret, Vallès ha destacat el paper capdavanter de Catalunya a l'Estat en DVA, però també posa en valor la consciència de molts consistoris gironins que aposten i han aprovat mocions en favor d'una llei nova. Entre aquests ajuntaments hi ha ciutats grans com Girona, Olot o Figueres, però també de petits, com l'últim en signar, Madremanya (Gironès).