La Loteria Nacional deixa 250.000 euros a Ripoll

El segon premi del Sorteig Especial Associació Espanyola Contra el Càncer de la Loteria Nacional de dissabte, que va correspondre al número 09367, va repartir 250.000 euros a Ripoll.

L'administració número 2 El Trébol va distribuir part del segon premi a la capital del Ripollès amb la venda de deu dècims de 25.000 euros cadascun, cinc a guixeta i la resta corresponen a persones que estan abonades a aquest número. De fet, tal i com ha afirmat el responsable de l'administració, Marc Rosa, el número premiat és fix a El Trébol des de fa 40 anys. Segons Rosa, tots els premiats són de la comarca i, a tall d'anècdota, hi ha dues persones abonades que encara no han pogut recollir el número perquè estan a Andorra però tenen previst venir-lo a buscar dilluns tan bon punt tornin.



Administració afortunada

Marc Rosa es mostra satisfet per haver obtingut el segon premi de la Loteria Nacional i assegura que la terminació del número és afortunada perquè l'estiu del 2017 van repartir 26 milions d'euros amb el 02937, que també acaba en 37. A part d'això, l'administració ha sigut premiada en diverses ocasions, com per exemple, el 2012, quan el quart premi del Sorteig de Nadal va deixar més de 30 milions a la capital del Ripollès.

El segon premi del Sorteig Especial Associació Espanyola Contra el Càncer de la Loteria Nacional també va tocar a Alacant, Barcelona, Bilbao, Mallorca, Madrid, Múrcia i Tenerife.