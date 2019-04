Puigdemont: «No farem política des dels reservats de restaurants de Madrid»

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont assegura que no faran política «des de la comoditat dels reservats de restaurants de Madrid». En aquest sentit, Puigdemont considera que, si ho fessin, els catalans no els respectarien. «Nosaltres ens comprometem a fer sempre política, però no a fer la política de sempre», ha deixat clar en la seva intervenció durant l'acte que Junts per Catalunya ha celebrat als Jardins de la Infància de Girona.

Puigdemont també ha aprofitat l'ocasió per lloar els presos independentistes que van a les llistes de la formació a les municipals i a les generals. A ells, l'expresident els ha agraït la «lliçó de dignitat històrica» que estan donant als catalans. En l'acte de presentació de candidats de JxCat també hi han assistit la número dos per Barcelona, Laura Borràs, i el cap de llista per Girona, Jaume Alonso-Cuevillas.

Puigdemont ha tancat l'acte a través d'una videoconferència, reconeixent que «hi ha dificultats» per fer política perquè «van a per nosaltres». Per això, ha demanat «fer política des de fora de la zona de confort». En aquest sentit, ha deixat clar que Junts per Catalunya no va a Madrid per treballar «des de la comoditat dels reservats de restaurants».

«S'han pensat que ens podien comprar la dignitat i vendre el futur a canvi d'una mica d'escalfor i quedar-nos com estem», ha assenyalat. En aquest punt, Puigdemont ha volgut destacar la «lliçó de dignitat històrica» de Jordi Sánchez, Quim Forn, Jordi Turull i Josep Rull. L'expresident ha assenyalat que cap d'ells ha «passejat el seu dolor pels diaris i mitjans de comunicació» i, en canvi, «saben estar en un moment d'extrema dificultat». «Les generacions futures parlaran d'aquesta actitud i miraran com hem respost cadascú de nosaltres», ha etzibat.

Per tot plegat, l'expresident ha demanat que «la veu de Junts per Catalunya s'escolti ben forta». En aquest punt, Puigdemont ha destacat que el candidat al Congrés per Girona, Jaume Alonso-Cuevillas, «reuneix aquesta convicció». «Ell ha contribuït a donar-nos veu arreu del país, on nosaltres no hi podem ser», ha indicat.

En el seu torn, Jaume Alonso-Cuevillas ha volgut denunciar, fent referència al judici del procés, que aquesta és una causa política disfressada de judicial, i que per tant, com a advocat hi té poc a fer. És per aquest motiu, ha explicat, que la seva tasca ha anat evolucionant cap a un vessant més polític, ja que és l'«única manera de defensar una causa política».

Cuevillas també ha volgut respondre als qui comparen la independència de Catalunya amb el Brexit, i ha destacat que es tracta de processos «molt diferents» i que «no tenen res a veure». «Els partidaris del Brexit són gent contrària a drets i llibertats i nosaltres som partidaris de tenir drets i llibertats», ha argumentat.

L'exconsellera i candidata Laura Borràs ha intervingut en l'acte defensant que la independència és un projecte de futur «de tots els ciutadans de Catalunya, creguin el que creguin, votin el que votin». Ha assegurat que el seu partit serà «la força que treballarà perquè no torni a passar mai més que la veu i les necessitats de Catalunya siguin silenciades», i ha defensat la independència per deixar de dependre de Madrid.

En l'acte també hi han participat diferents alcaldables i personalitats, entre ells l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que ha recordat que les eleccions plantegen «l'opció del no, la de a veure i la del sí, que és JxCat», i s'ha plantejat que «qui pot confiar en aquest Estat que ha rebentat l'estat de dret».