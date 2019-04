Temps per compartir i aprendre

'activitat al centre ocupacional de la Fundació Ramon Noguera a Montilivi es nota només de trepitjar el vestíbul. És una tarda laborable en què la feina se centra en un esdeveniment proper important, Girona, Temps de Flors, motiu pel qual desenes d'operaris vestits amb bata blava treballen en la confecció de flors de paper i altres elements de decoració. Alguns també donen instruccions a unes poques persones alienes al centre especial de treball, identificades amb una samarreta d'un blau més tènue, a les quals expliquen com han de tallar tires de paper de la mida que necessiten. Es tracta de voluntàries de la Setmana social de CaixaBank, una iniciativa que l'entitat promou des de fa anys entre la seva plantilla i que el 2019 ha fet extensible als clients. En aquesta primera experiència, 36 dels 326 voluntaris gironins que s'hi han implicat són usuaris del banc.

Maria Gràcia Roca és una d'elles, una gironina de 71 anys «jubilada, jubiladíssima, però activa» –remarca– que seu al cap d'una de les taules de treball i escolta les indicacions que li donen per dibuixar bé les marques en papers de colors. «Torna!», li diuen quan s'allunya un moment del lloc de feina per explicar que va decidir participar en la Setmana social després d'anar a una xerrada perquè volia saber «què fa l'Obra Social». Sobre «aquest món», el de la discapacitat intel·lectual a què es dedica la Ramon Noguera, afirma que «m'apassiona i hi aprenc molt», alhora que destaca «la sensibilitat extraordinària» d'unes persones que «et fan abraçades plenes d'amor, a canvi de res».

El seu tarannà mostra una dona implicada amb ganes de fer coses, «d'aportar tot el que puc», i encara que aquesta sigui la seva estrena en la iniciativa de CaixaBank, té un bagatge en el voluntariat amb col·laboracions en diversos àmbits i, fa anys, la presidència de l'Associació d'Esclerosi Múltiple. A això hi afegeix que des del 1979, quan el seu marit va morir en l'incendi d'un hotel a Saragossa provocat per un atemptat, «lluito buscant la veritat, la memòria i la justícia». Aquest fet tràgic la va vincular a l'Associació de Víctimes de Terrorisme, de la qual va ser delegada a Catalunya, i li ha permès «envoltar-se de gent que t'estima i et fa sentir que ets important».

A banda d'aquestes experiències, després d'una etapa vital en què s'ha dedicat a la cura dels pares, Maria Gràcia Roca recomana el voluntariat amb vehemència i comparteix la intenció de crear un grup a Girona que doni suport a familiars de persones hospitalitzades; perquè, argumenta, «fer voluntariat del cuidador és molt important, és una mancança molt gran i hi ha molta gent jubilada molt preparada que pot ajudar».



Visites esperades

En una altra sala treballa la directora dels centres ocupacionals i de les llars residències de la Fundació Ramon Noguera, Ester Triadó, qui celebra l'existència d'un voluntariat que «dona visibilitat a la feina que fem» i apunta el «vincle estret» que la seva entitat manté amb la Caixa; en diverses activitats, aquesta darrera setmana donant un cop de mà en els preparatius de Temps de Flors i a l'octubre, en l'elaboració de la nova col·lecció de joies que venen a la botiga social. Pel que fa a la resposta dels usuaris, Triadó afirma que els agrada molt «i s'ho esperen», però aclareix que hi estan acostumats perquè reben moltes visites d'estudiants i compten amb voluntaris fixos.

Durant els set primers dies d'abril, la Setmana social ha posat en contacte empleats i clients de l'entitat bancària amb 40 organitzacions socials gironines, en una seixantena d'activitats programades en una trentena de poblacions de totes les comarques. El voluntariat ha dedicat el seu temps a persones amb discapacitat, a projectes de reforç escolar per a infants i joves en risc d'exclusió social, de lleure, d'acompanyament a persones grans o de classificació d'aliments.