La UdG trenca barreres i adapta els graus a més d'un centenar d'estudiants amb discapacitat

La Universitat de Girona (UdG) compta aquest curs amb 110 alumnes que tenen algun tipus de discapacitat. Un d'ells és l'Isaac Pedrós, que estudia Ciències Polítiques i és invident. Aquest alumne afirma seguir les classes "amb total normalitat" gràcies a una mínima adaptació prèvia que fan els professors de tot el material que fan servir durant la classe. La tècnica d'inclusió de l'Àrea de Compromís Social de la universitat, Montse Castro, ha afirmat que en els últims anys ha crescut el nombre d'estudiants amb discapacitat al conjunt de facultats. Aquesta àrea s'encarrega de "fer de pont" entre l'alumnat i el professorat per tal que es garanteixi "l'accés a la informació" com qualsevol altre estudiant.

L'Isaac Pedrós és estudiant de la Universitat de Girona (UdG). Està cursant segon de Ciències Polítiques i l'Administració i és invident. Tot i així, l'Isaac va decidir anar a la universitat perquè els metges li van recomanar seguir estudiant per "estimular i canalitzar l'energia en positiu". Aquest estudiant assegura que segueix les classes "amb total normalitat", tot i que matisa que ho fa "d'una forma diferent a l'habitual".

En el seu cas, necessita que tot el material que els professors facin servir sigui accessible. Això vol dir que han de ser presentacions i documents preparats perquè quan l'Isaac els obri, l'ordinador li faci una descripció auditiva de tot el que hi ha escrit. A més, demana que li passin tot el material abans, i així ell ho pot revisar abans d'anar a classe. Una vegada allà ja sap de què es parlarà i es pot concentrar en tan sols prendre apunts del que diu el professor.

"Practiques molt l'escolta activa", especifica l'Isaac, "perquè poses una atenció plena en allò que diu el professor". A més, aquest alumne assegura que a través d'aquesta escolta activa és capaç de veure quins aspectes són els més importants per a cada professor. "Les persones repeteixen moltes vegades allò que creuen que és molt important i això et fa entendre millor les coses", afirma l'estudiant. Durant la classe també grava les lliçons i així, una vegada a casa les pot repassar.



110 alumnes amb discapacitat a la UdG

Com l'Isaac, hi ha 109 alumnes més a la Universitat de Girona. Són persones amb alguna discapacitat però que això no els ha impedit poder estudiar una carrera universitària. La tècnica d'inclusió de l'Àrea de Compromís Social de la universitat, Montse Castro, explica que ells són els encarregats de "fer de pont" entre els alumnes i els professors. D'aquesta manera, l'Àrea de Compromís Social garanteix que tots els estudiants tenen "accés a la informació".

Castro assegura que garantir aquest accés no vol dir baixar el nivell dels estudis, ja que "quan acabin la carrera hauran de tenir les mateixes competències que una altra persona i hauran de ser igual de bons professionals".

Quan un alumne amb discapacitat es vol matricular a la UdG, l'Àrea de Compromís Social realitza una entrevista amb l'estudiant per saber què vol fer i estudiar quina solució poden trobar. Després d'aquesta primera trobada realitzen "un informa amb totes les necessitats" i la passen al claustre, perquè aquests adaptin les classes.

La tècnica d'inclusió afirma que, a vegades, els professors "s'espanten quan els parles d'accessibilitat", perquè creuen que no podran fer classe amb normalitat, però una vegada comença el curs se n'adonen que "poden seguir ensenyant com feien abans".

Montse Castro, afirma que cada curs hi ha més persones amb discapacitat que decideixen apuntar-se a la universitat. Dins del col·lectiu, Castro explica que cada vegada hi ha més persones amb dèficit d'atenció o amb dislèxia.



Sistema de guia per moure's dins de la Facultat de Dret

Una de les adaptacions que ha fet la Universitat de Girona per garantir l'accessibilitat a l'Isaac és instal·lar diferents punts de 'bitcoms' a la Facultat de Dret. Es tracta d'uns aparells que "funcionen per 'bluetooth'", explica l'Isaac, i a través d'una aplicació mòbil l'estudiant es pot moure lliurement. En el moment d'entrar a l'edifici de la Facultat de Dret, l'Isaac escull a l'aplicació cap a on vol anar. El mòbil li diu cap a quina direcció ha d'anar i s'activa el 'bitcom', que emet una breu senyal auditiva. D'aquesta manera, l'Isaac sap cap a on ha d'anar. Una vegada passat un 'bitcom', s'activa el següent i així va fent el recorregut de forma autònoma.

L'Isaac es mostra satisfet d'aquesta adaptació perquè els nous aparells li donen "llibertat" i pot "anar fins a la cafeteria o a la biblioteca tot sol".

Més enllà d'aquesta adaptació, Montse Castro assegura que hi ha moles maneres d'adaptar la universitat als estudiants. "A vegades es tracta de coses tan senzilles com ara donar més temps per fer els exàmens o tenir una persona que els ajudi a posar i treure la motxilla".



Associació de multicapacitats

Els estudiants amb discapacitat de la UdG han decidit organitzar-se en una associació que porta per nom Multicapacitats. L'Isaac n'és el president i explica que tenen dos objectius. D'una banda, "fer visible la nostra situació" i per aconseguir-ho, no només cal estudiar, sinó que també cal "organitzar activitats de lleure i esportives". De fet, ja han organitzat sortides a la neu, competicions d'escacs o excursions amb caiac. Per altra banda, també lluiten "pels drets de les persones amb discapacitat".

De fet, quan l'Isaac acabi la carrera, assegura que vol treballar per "conèixer els drets" del col·lectiu de discapacitats i reivindicar la seva inserció dins de la societat.