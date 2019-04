Álvarez de Toledo diu que el nacionalisme ha estat «un animal de companyia»

La candidata del PP al Congrés per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, va afirmar que els demòcrates i constitucionalistes han de demanar «perdó» perquè durant molts anys no van fer tot el que havien de fer a Catalunya i van «acceptar el nacionalisme com a animal de companyia». Una situació, va dir Álvarez de Toledo, que va permetre que «s'apropiessin de l'espai públic» i «adoctrinessin els nens amb ideologia xenòfoba». La número 1 dels populars per Barcelona, que va ser a Figueres per participar en la presentació de Maria Àngels Olmedo a l'alcaldia i també al Senat, pensa que tot plegat ha desembocat en una «Espanya exiliada» perquè molts catalans han hagut de marxar o han hagut de fer un «exili interior». Álvarez de Toledo va assegurar que faran una «batalla ideològica contra el nacionalisme», que va qualificar de reaccionari i xenòfob. «Els farem demanar perdó per la fractura civil que han provocat a Catalunya», va insistir.

La número 1 del PP al Congrés per Barcelona va assegurar que durant molt anys el nacionalisme va aconseguir imposar la idea «d'un sol poble» i que «l'única virtut que ha tingut aquest procés ha estat que ha fet aflorar l'altra meitat, la constitucionalista, la tolerant i la moderna». Per a Álvarez de Toledo, aquestes dues meitats no són «equiparables» i va dir que el procés fa molts anys que dura. De fet, va afegir que el mateix Tarradellas va afirmar en una entrevista que a Catalunya hi havia una «dictadura blanca». Una dictadura, segons Toledo, basada en «la insistència del nacionalisme d'exercir el victimisme per imposar la ruptura».

La candidata popular va assenyalar que aquest projecte fa molts anys que està en marxa i va afirmar que els «demòcrates» han de demanar perdó perquè «no vam fer tot el que podíem fer aquí: vam acceptar el nacionalisme com a animal de companyia i això va permetre que s'apropiessin de l'espai públic».



«Adoctrinament» a l'escola

Per a Álvarez de Toledo aquesta situació ha comportat també «l'adoctrinament de nens a les escoles» i que Catalunya s'hagi convertit en «l'únic territori on no es pot escolaritzar els nens en la llengua de l'Estat». També va dir que s'ha finançat la televisió pública «més sectària i cara de l'Estat» i que s'ha convertit la policia autonòmica en un «òrgan» de servei partidista. Álvarez de Toledo va dir també que la situació ha provocat que hi hagi una «Espanya exiliada».