Set famílies viuen en pisos ocupats sense condicions adequades a Banyoles

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Banyoles es reuneix cada dijous al vespre, cita on solen participar una trentena de persones per formar-se, compartir les vivències i traçar el camí per intentar aconseguir un únic objectiu: poder viure sota el paraigua d'un lloguer social.

El somni per poder viure en un habitatge digne sense el perill de rebre una ordre judicial que les obligui a marxar és un anhel compartit entre unes set famílies monoparentals que són membres de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Banyoles i que des de fa anys que ocupen pisos buits de la ciutat en barris com La Farga, Canaleta o Sant Pere per poder construir una llar i veure créixer els seus fills.

Segons el membre de la PAH de Banyoles, Kike Cagni, en aquests moments estan programats cinc desnonaments: un el mes d'abril que sembla estar força gestionat, i entre tres i quatre els mesos de maig i juny. Sense aigua ni llum assegurada, aquestes famílies mantenen converses constants amb els bancs i l'Ajuntament amb un sol objectiu: obtenir un lloguer social que els permeti viure en condicions. Com a integrants de la PAH, les famílies afectades es reuneixen cada dijous per unir esforços i seguir lluitant. Avui, la veu és seva.

Dimecres passat, la PAH banyolina es va reunir a la plaça de la Pau de La Farga per presentar la campanya «Viure no és delicte», que es va explicar públicament de forma simultània a diverses ciutats catalanes. En el marc d'aquest acte, la portaveu de la plataforma de Banyoles, Dialla Diarra, va deixar ben clar que «no demanem als bancs que ens regalin el pis, sinó que el cedeixin a lloguer social perquè tenim fills menors d'edat que necessiten anar a l'escola i, en general, volem viure en tranquil·litat».

El membre de la PAH Kike Cagni explica que a Banyoles hi ha unes set famílies monoparentals que ocupen pisos per necessitat sense unes condicions adequades. Cagni argumenta que aquestes famílies es troben amb el problema que els habitatges buits no tenen ni llum ni aigua potable, serveis que s'obtenen a través d'altres famílies que viuen a prop i que els cedeixen a canvi de partir els costos. En aquest sentit, es poden observar mànegues i cables a les façanes dels pisos que estan ocupats. Pel que fa al gas per cuinar, aquest s'obté a partir de bombones de butà. Càritas subministra la major part dels aliments a aquestes famílies que han aterrat a Banyoles amb l'objectiu de millorar el seu nivell de vida.

Petits passos

A inicis d'aquest any, el Govern socialista va protagonitzar un canvi important a nivell legal: va aprovar dues mesures essencials de la Llei 24/2015 que van ser declarades inconstitucionals a petició del PP a mitjans de 2017. El regidor d'habitatge de l'Ajuntament de Banyoles, Jordi Congost, ressalta que un dels punts més importants del reglament és l'obligació que «abans de fer el procés d'execució hipotecària, els bancs han de tornar a oferir el lloguer social a les famílies».

El regidor comenta que el rol principal del consistori és fer de mediador entre els propietaris dels pisos buits, entre els quals es troben els bancs, i les famílies, a banda d'intentar resoldre els casos de desnonament que, en termes generals, es gestionen procurant ajornar la data assignada per tenir marge per trobar una solució i evitar que la família es quedi al carrer.

Kike Cagni esmenta que la mesura que comenta Congost correspon a l'article número 5, però els articles més aclamats són el setè, que integra «mesures per garantir la funció social de la propietat i augmentar el parc d'habitatges assequibles de lloguer», i el vuitè, que determina que «el Govern ha de garantir que en els supòsits de vulnerabilitat a què fan referència els articles 5 i 6, les despeses en habitatge i en subministraments bàsics no comportin més d'un 30% dels ingressos disponibles de la unitat familiar [...]». S'avancen caselles, però encara moltes famílies viuen amb el neguit de quedar-se sense llar.

Pere Duran / Nordmedia

Homenatge a través de la figura d'un arbre

La PAH de Banyoles es va reunir aquest dimecres a la plaça de la Pau de la ciutat per presentar la campanya «Viure no és delicte». Tots els membres de la plataforma presents van acompanyar Mariama Sidibe Ba, que va ser l'encarregada de llegir el manifest al costat de la portaveu Dialla Diarra. En el moment de fer una foto grupal, els assistents van escollir situar-se al darrere d'una placa i una olivera col·locades a la mateixa plaça, símbols que pretenen recordar i homenatjar una companya que va morir el 2016, amb l'emblema: «El teu estel roig ens guiarà fins a la victòria».