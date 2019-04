Girona és el muncipi amb la renda més alta i Lloret la més baixa

Cada vegada és més clar que existeix una Girona de costa i una Girona d'interior. Com a mínim, en matèria de renda per habitant. Les tres comarques del litoral gironí (Alt i Baix Empordà i Selva) són les tres comarques gironines amb una renda familiar disponible bruta més baixa, mentre que el Ripollès i la Garrotxa són les que la tenen més alta. El municipi gironí amb la renda disponible més alta és la capital, Girona, seguit de Ripoll i Olot, mentre que Lloret de Mar, Castelló d'Empúries i Salt són les que la tenen més baixa. Per la seva banda, la Cerdanya és la comarca de tot Catalunya que més ha incrementat la seva renda per habitant (un 3%), segons les dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), que fan referència a l'any 2016.

En el conjunt de Catalunya, el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental continuen essent les comarques amb la renda per habitant més elevada, i són les úniques que se situen per sobre de la mitjana catalana, que es troba en 17.000 euros. En canvi, l'Alt i el Baix Empordà estan entre les sis comarques catalanaes que tenen un nivell de renda inferior al 80% de la mitjana catalana: en el cas de l'Alt Empordà, són 13.100 euros, mentre que en el del baix, se situa en 13.600 euros, una xifra compartida amb la Selva.

En canvi, el Ripollès, amb 16.000 euros, i la Garrotxa, amb 16.300, són les comarques gironines que compten amb una renda més elevada. Tot i això, també és remarcable el fet que el Ripollès és la segona comarca de Catalunya amb més ingressos procedents de les prestacions socials (26,7%),. En canvi, la Cerdanya, amb un 15,1%, és una de les que menys.

Pel que fa als municipis, l'Idescat té en compte les localitats amb més de 5.000 habitants i les capitals de comarques. En aquest cas, Lloret de Mar, amb 10.900 euros, és la localitat gironina amb menys renda per habitant, seguida de Castelló d'Empúries (11.1000) i Salt (11.500). Totes tres es troben en el grup de deu municipis catalans que tenen rendes inferiors al 70% de la mitjana catalana. En aquest sentit, destaca el fet que, excepte Salt, la resta de localitats que es troben a la «cua» de la renda per habitant també pertanyen a la costa, com ara Roses (11.900 euros), l'Escala (12.000 euros), Castell-Platja d'Aro (12.100 euros), Palamós (12.200 euros) i Palafrugell (12.200).

En canvi, la ciutat de Girona, amb 17.000 euros, encapçala el rànking, seguit de Ripoll (16.100 euros) i Olot (15.900 euros) i Banyoles (15.800 euros).