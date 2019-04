Álvarez de Toledo: "Hem de demanar perdó perquè vam acceptar el nacionalisme com animal de companyia"

La candidata del PP al Congrés per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, afirma que els demòcrates i constitucionalistes han de demanar "perdó" perquè durant molts anys no van fer tot el que havien de fer a Catalunya i van "acceptar el nacionalisme com animal de companyia". Una situació, diu Álvarez de Toledo, que va permetre que "s'apropiessin de l'espai públic" i "adoctrinessin els nens amb ideologia xenòfoba". La número 1 dels populars per Barcelona també ha dit que tot plegat ha desembocat en una "Espanya exiliada" perquè molts catalans han hagut de marxar o han hagut de fer un "exili interior". Álvarez de Toledo també ha assegurat que faran una "batalla ideològica contra el nacionalisme", que ha qualificat de reaccionari i xenòfob. "Els farem demanar perdó per la fractura civil que han provocat a Catalunya", ha insistit