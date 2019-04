L'alta velocitat entre Girona i Barcelona, una de les més utilitzades de tot l'Estat

La línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona és una de les més utilitzades de tot l'Estat. Segons l'Informe Anual del Transport i la Logística a Espanya, editat pel Ministeri de Foment, els pràcticament dos milions de passatgers que va tenir durant l'any 2018 la van situar com una de les línies d'alta velocitat amb més viatgers; al costat, per exemple, la de Madrid-Toledo. La línia d'alta velocitat entre Girona i la capital catalana, que va entrar en funcionament l'any 2013 i que és molt utilitzada tant per treballadors com per turistes, té aproximadament dos milions de viatgers anuals.

Lluny queden, doncs, els temps en què una gran majoria de gironins agafaven el tren de mitja distància, que els deixava a Barcelona en aproximadament una hora i vint minuts. Des de que va entrar en funcionament la línia d'alta velocitat, que permet arribar a la capital catalana en només 39 minuts, les seves xifres d'usuaris no han deixat de créixer.

Segons l'informe que acaba de publicar Foment, que correspon a l'any 2018, els serveis de mitja distància en alta velocitat es troben entre els que més clients reben arreu de l'Estat. I, entre ells, la línia entre Barcelona i Girona és una de les més passatgers acumula. També obtenen bones xifres alguns serveis d'alta velocitat que cobreixen trajectes més llargs, com Barcelona-Madrid, Madrid-Sevilla o Madrid-València.

Aquest passat mes de gener, Renfe va celebrar el sisè aniversari de la connexió amb alta velocitat de Barcelona tant amb Girona com amb Figueres. Al llarg d'aquests anys, deu milions de viatgers han utilitzat aquest servei, i en l'últim any el creixement del nombre d'usuaris ha estat d'un 6,2%, segons va informar la companyia.

En el primer any de servei, el nombre de passatgers va ser d'1,2 milions, mentre que, l'any 2018, es va arribar als 1.906.000; un creixement en aquests sis anys de gairebé el 60 per cent.

L'any 2013, el servei es va iniciar amb nou connexions d'alta velocitat a Barcelona, de les quals vuit continuaven fins a Madrid. Actualment, el servei compta amb un total de 14 trens que connecten Girona i Barcelona en 38 minuts.

Tot i l'èxit de la línia, alguns passatgers encara reivindiquen millores. En algunes ocasions, per exemple, s'han recollit suports perquè hi hagi trens més tard al vespre, ja que el darrer tren d'alta velocitat entre la capital catalana i la gironina és a les 21:40h de la nit, i a partir de llavors només hi ha un servei de mitja distància una mica més tard.