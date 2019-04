ERC arrasaria davant JxCat a Girona, segons el CIS

L'enquesta del CIS atorga una àmplia victòria a ERC a les comarques gironines, que obtindria tres representants i arrassaria així davant de l'altra opció independentista, Junts per Catalunya, que perdria un diputat respecte els dos que va aconseguir Convergència l'any 2016 i es quedaria només amb un. Per la seva banda, el PSC milloraria resultats i passaria d'un a dos representants, convertint-se així en segona força a la demarcació, mentre que En Comú Podem perdria el diputat que tenia fins ara i no obtindria representació per Girona. Tampoc n'aconseguirien Ciutadans ni PP.

D'aquesta manera, Esquerra, liderada per Montse Bassa, germana de l'exconsellera empresonada Dolors Bassa, obtindria un resultat històric a Girona. L'any 2016 ja va aconseguir ser la llista més votada, però va obtenir dos representants, els mateixos que CDC, amb qui pràcticament va tenir un empat tècnic. En aquesta ocasió, però, els republicans es desmarcarien clarament de Junts per Catalunya i obtindrien tres actes de diputat per a Bassa, Joan Margall i Laia Cañigueral. En canvi, Junts per Catalunya, amb Jaume Alonso-Cuevillas al capdavant, s'enfonsaria i obtindria només un representant.

Els socialistes, en canvi, es beneficiarien de l'onada positiva que es preveu per a tot el socialisme a nivell estatal i millorarien considerablement els seus resultats. El partit no només aconseguiria revalidar l'acta de Marc Lamuà, sinó que també n'obtindria una altra per a la seva número 2, Blanca Cercas.

En canvi, En Comú Podem, que en aquesta ocasió presenta Joan Luengo, no aconseguiria el diputat que sí que ha tingut durant el darrer mandat. Tampoc n'obtindrien el PP, amb Sergio Santamaría al capdavant, ni Ciutadans, amb Héctor Amelló.