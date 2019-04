Girona és la zona on els Bombers atenen més accidents de trànsit

La Regió d'Emergències de Girona és on els Bombers tenen més activitat pel que fa a serveis en accidents de trànsit. Per exemple, fins al 31 de març, han realitzat 459 actuacions per accidents de trànsit amb víctimes o persones atrapades a l'interior de vehicles, que ha estat necessari excarcerar. A tot Catalunya, han realitzat fins a 1.678 serveis d'aquesta tipologia durant el mateix període. Aquesta Regió d'Emergències -que no inclou la comarca de la Cerdanya- és una de les que més serveis del cos ha fet des de l'any 2009. En total, en els darrers 11 anys, segons dades dels Bombers, han hagut de participar en 16.794 serveis per accidents de trànsit a Girona.

Aquesta xifra la situa en el primer lloc de Catalunya pel que fa a serveis d'aquest tipus. En segon terme, hi ha la Regió Metropolitana Nord, zona amb molt alta mobilitat, amb 11.774 serveis. Enguany per exemple, aquesta àrea més propera de Barcelona, han fet mobilitzar els Bombers en 320 ocasions.



Concursos

Els Bombers destaquen que són actuacions on la ràpida operativitat en les maniobres de rescat són vitals. Per això, la formació dels efectius d'emergències és molt important. I per aquest motiu, a banda de la formació que fa el cos també es fan concursos, com el que comença avui.

Segons informen des del cos en un comunicat, els concursos, més enllà d'una competició, són el marc ideal per implementar els nous procediments d'intervenció en accidents de trànsit i per dinamitzar professionalment l'actuació i fomentar l'intercanvi de tècniques i metodologies de treball.

Aquesta activitat s'ha convertit en una eina formativa complementària al ventall de cursos específics oferts des de l'Escola de Bombers i Protecció Civil.

Avui començarà la XV edició del Concurs de Rescat en Accidents de Trànsit dels Bombers de la Generalitat, així com el Concurs intern dels Bombers de Barcelona. Aquesta activitat s'allargarà fins al 12 d'abril a Barcelona i es faran maniobres d'excarceració. Els millors equips classificats participaran al XV Encuentro Nacional de Rescates en Accidentes de Tráfico, de València.



Cloenda

El concurs compta amb la participació de 16 equips dels Bombers de la Generalitat i 15 de Barcelona. De gironins n'hi ha un al parc d'Olot i un altre a Girona. L'acte de cloenda i de lliurament de premis es farà divendres.