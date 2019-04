Milan reclama més implicació a la societat i per fer front als delictes sexuals i la multireincidència

El cap de la Regió Policial de Girona, el comissari Josep Milan, ha reclamat més implicació de la societat per "posar límits" i "no tolerar" els delictes sexuals. Al seu discurs del Dia de les Esquadres, Milan ha recordat que les agressions i els abusos han crescut fins a un 17% a les comarques gironines. "Són accions execrables, que han evolucionat amb depredadors grupals i ens han de fer reaccionar, perquè està aflorant un menyspreu incomprensible contra les dones i els menors", ha dit. En paral·lel, i en referència als robatoris, el comissari també ha demanat "canvis legislatius" que permetin als Mossos "tenir més instruments" per combatre la multireincidència. Durant el seu parlament, el comissari ha agraït als Mossos "el sobreesforç" que estan fent al llarg dels darrers mesos davant "la situació de complexitat social i política" que viu Catalunya i ha demanat que "l'escrutini públic" del cos s'allunyi "de desqualificacions partidistes i simplistes".