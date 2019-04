Investiguen un criador de gossos del Pla de l'Estany per maltractament animal

El jutjat d'instrucció 4 de Girona investiga per suposat maltractament animal en un criador de gossos de Serinyà (Pla de l'Estany). Ho ha denunciat el partit animalista Pacma, que ha sol·licitat personar-se com a acusació. La presidenta de la formació, Sílvia Barquero, assegura que a través de la denúncia d'un particular han recollit imatges de vídeo gravades d'animals morts a terra i en "condicions terribles".

Fonts de la investigació confirmen que tant els Mossos com els Agents Rurals han fet inspeccions sorpresa a l'establiment i no hi han detectat cap irregularitat ni que els animals estiguessin en males condicions.

El propietari de l'empresa assegura que aquests enregistraments són un muntatge orquestrat per un treballador, a qui acusen de fer-los xantatge.