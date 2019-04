Els Mossos busquen un gironí per una estafa milionària

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per una presumpta estafa, que afectaria almenys 200 persones i que hauria estat comesa per Iban J. G., un veí de Girona de 33 anys, fent-se passar per broker d'una coneguda entitat bancària d'Anglaterra. Hauria utilitzat els seus contactes per aconseguir quantitats que, en molts casos, van des d'almenys 25.000 euros fins a més de 150.000 euros en altres. També hi ha persones que hi van confiar quantitats força superiors, la qual cosa fa preveure que la xifra recaptada podria ser multimilionària.

El presumpte estafador està en cerca des del passat 29 de març, quan hauria fugit a Alemanya amb un cotxe particular d'alta gamma. Cercles pròxims i la mateixa policia sospiten que l'home ja ha tornat a Espanya i que estaria a Barcelona. Ja hi ha un col·lectiu d'almenys 150 persones organitzades i informades que han posat els fets en coneixement de diversos advocats i es preveu que aquesta setmana es conegui quina instància judicial és la competent per seguir la investigació. El cas podria acabar a l'Audiència Nacional.

Iban J. G. residia a Anglaterra després d'haver fet els estudis d'Econòmiques a la Universitat de Girona. Es va traslladar a la ciutat de Leeds per estudiar un màster de finances. Des d'allà, l'ara investigat hauria articulat de mica en mica una trama que li permetia recaptar diners entre coneguts i familiars i que posteriorment també li va servir per ampliar-la a altres contactes que volien fer inversions personals. Després d'uns anys residint a Leeds, des d'on operava, el desembre passat va tornar a Girona. Segons algunes fonts, ja estava encerclat per la policia anglesa.

Un dels sistemes, segons fonts dels afectats, consistia en inversions superiors als 25.000 euros. Explicava que podia aconseguir altes rendibilitats anuals amb entrades i sortides diàries a la Borsa.

El segon sistema suposaria quantitats més elevades per a inversors importants als quals demanaria més de 150.000 euros i els redactava un contracte amb el logo de Barclays, l'entitat bancària d'Anglaterra per la qual suposadament treballava. L'escrit els assegurava un 8% de benefici anual garantit per aquest banc, que ha desmentit que tingui cap vincle amb el broker gironí.

En la seva presumpta piràmide hauria atrapat petits i grans inversors de Girona però també de Segòvia, Barcelona i Madrid. També d'Anglaterra i Alemanya. La xifra de diners que presumptament hauria estafat és ara mateix desconeguda, però es calcula que serà milionària donades les quantitats que s'especulen com a inversions particulars i pel nombre d'afectats. Malgrat això, és probable que mai s'acabi de saber del cert la quantitat definitiva, perquè alguns dels inversors havien fet ingressos de «diner negre», que no podien declarar. Els Mossos d'Esquadra han confirmat a Diari de Girona que estan investigant el cas, però que, de moment, no està detingut.



Ingrés al seu compte personal

Els grans beneficis eren principalment per a ell. El primer engany consistia ja en la forma d'ingressar els diners. Iban J.G. aprofitava la desconfiança que genera el món financer i al·legava que com a treballador del banc se li havia de fer l'ingrés en el seu compte personal, que no els deixaven operar de cap altra manera en tractar-se d'operacions personals. D'aquesta manera, els diners haurien arribat a les seves mans de manera contínua durant diversos anys.

Fonts de la investigació asseguren però que a Espanya els seus comptes estan localitzats i intervinguts però que no hi ha diners. Sospiten que podria haver-hi altres comptes a noms d'altres persones per poder operar. Segons fonts pròximes, Iban J. G. presumia de tenir un gran èxit en les finances fins al punt que disposava de diversos cotxes d'alta gamma o també convidava clients a partits de futbol de la Premier, principalment el Manchester City.