Els Mossos reclamen canvis legislatius per lluitar contra la delinqüència

El cap de la Regió Policial de Girona, el comissari dels Mossos d'Esquadra Josep Milan, reclama canvis legislatius que permetin a la policia lluitar contra alguns tipus de delinqüència i alhora destaca que la societat ha d'implicar-se i «dir prou» davant de fets com per exemple els delictes sexuals.

El cap dels Mossos a la Regió de Girona va assegurar ahir, durant la celebració del Dia de les Esquadres, que aquestes eines no han de suposar perdre la llibertat de les persones i va explicar que els abusos sexuals van créixer el 2018 un 17% a les comarques gironines i va ressaltar que «són accions execrables, que han evolucionat amb depredadors grupals i ens han de fer reaccionar». També va recordar que els robatoris amb força en domicilis es van incrementar durant l'any passat un 15,45% i va remarcar que són un dels delictes contra els quals tenen una lluita permanent. Ja que «generen molta inseguretat» per a aquells qui els pateixen ja que és el seu «espai íntim». El cos, va relatar, hi destina molts recursos per lluitar-hi però creu que amb més instruments es podria ser més resolutiu com per exemple en la lluita de reincidents o grups criminals amb alt moviment geogràfic.

Una altra xacra contra la qual lluita la policia gironina i que el comissari va mostrar un fort rebuig és la violència masclista. L'any passat es va saldar amb dues dones mortes i va dir que, «malgrat els esforços, els resultats no milloren» i va instar la societat a preguntar-se què es pot fer per lluitar-hi i no només des de la policia. També va fer la mateixa referència amb la mort de les persones d'accident a les carreteres, que el 2018 es va tancar amb 32 difunts.

Per tot això, el comissari va assegurar que «cal una reflexió serena i valorar transversalment si les polítiques criminals actuals són les adequades o s'han de fer canvis legislatius per combatre determinats delictes que creixen, evolucionen i s'adapten per eludir les actuacions policials i els procediments legals». El director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona, Albert Ballesta, també va anar en la mateixa línia i va reclamar que el pròxim govern que lideri Espanya «reformi el codi penal i les lleis» per tal que la policia tingui més eines i va destacar que els robatoris a domicilis són delictes que generen «més alarma».



Més eines policials

Ballesta va recordar que la societat s'està dotant d'eines per fer front a la delinqüència i una de les que el Departament d'Interior està implicant-se és la de possibilitar que els pobles que no tenen policies locals puguin comptar amb càmeres de videovigilància. També va qualificar la zona de Girona, pel llindar amb la frontera francesa, en «l'hort» de la marihuana i va reclamar més mà dura a través de reformes legislatives com hi ha en altres països per aquells que trafiquen amb droga.

Ni el comissari Josep Milan ni el delegat d'Interior, Albert Ballesta, van passar per alt el moment «d'alta complexitat social i política» que es viu a Catalunya en els últims temps. Milan va remarcar que el paper que ha de tenir el cos policial és el de vetllar per garantir els drets de manifestació i reunió i va assegurar que «segurament vindran més dies conflictius» però va afegir que els carrers han de ser el lloc «on les persones s'expressin en llibertat». El comissari va ressaltar que la policia actuarà des de la «neutralitat» i, per acabar, va destacar que la policia seguirà optant per la mediació.



300 anys de Mossos

El Dia de les Esquadres es va celebrar després d'un any d'interrupció i en aquest acte hi havia presència de tots els cossos policials. A més, va servir per commemorar els 300 anys d'existència dels Mossos d'Esquadra. A l'inici de l'acte va haver-hi una conferència de caire històric i el comissari Milan va lliurar al cap de la comissaria dels Mossos de Sant Feliu, Francesc Cardús, una còpia del manuscrit sobre la creació de les primeres Esquadres al poble de la Costa Brava de juny del 1719.El comissari ha dit que, en el marc del pla específic per combatre aquests robatoris, els Mossos utilitzen "tots els recursos" per combatre la multireincidència i els grups itinerants. I aquí ha estat on Josep Milan ha reclamat "canvis legislatius" que permetin dotar la policia de "més instruments" per combatre aquesta delinqüència.

, el comissari ha agraït als Mossos "el sobreesforç" que estan fent al llarg dels darrers mesos davant "la situació de complexitat social i política" que viu Catalunya i ha demanat que "l'escrutini públic" del cos s'allunyi "de desqualificacions partidistes i simplistes".

