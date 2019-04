La Setmana Santa tardana deixa un març fluix a l'aeroport

El fet que la Setmana Santa caigui enguany en el mes d'abril ha endarrerit l'inici de la temporada d'estiu i, per tant, el mes de març ha estat fluix a l'aeroport de Girona-Costa Brava. Segons les dades fetes públiques ahir per Aena, les instal·lacions de Vilobí d'Onyar han rebut 40.172 passatgers durant el mes de març, el que significa un 44,8% menys que el mateix mes de l'any passat. Tot i això, el volum de viatgers durant el març sí que ha augmentat respecte al mes de febrer, ja que hi ha hagut un 17,5% més de viatgers.

L'any 2018, la temporada d'estiu es va inaugurar el 25 de març, ja que la Setmana Santa va caure a finals del mes de març. L'inici de la temporada d'estiu és clau per a l'aeroport de Girona, ja que comporta un increment considerable en el nombre de vols, freqüències i viatgers. Això va fer que l'any passat les instal·lacions de Vilobí registressin 72.885 viatgers durant el tercer mes de l'any, un 14,2% més que el 2017.

En canvi, aquest any la Setmana Santa arribarà més tard, del 15 al 22 d'abril, de manera que la temporada d'estiu també ha començat més tard: es va iniciar el 31 de març i, a la pràctica, la majoria de vols van arrencar l'1 d'abril, de manera que el seu efecte no s'ha deixat notar en les estadístiques de març. Així, l'aeorport només ha rebut 40.172 viatgers durant el tercer mes de l'any. Com a conseqüència, el nombre d'operacions també ha disminuït, de manera que només s'han realitzat 586 enlariaments i aterratges.



Descens del primer trimestre

Aquest mes de març fluix també s'ha deixat notar en el total acumulat de passatgers durant el primer trimestre. Durant els mesos de gener, febrer i març, l'aeroport ha registrat 111.775 viatgers, mentre que l'any passat en aquesta mateixa època utilitzat ja les instal·lacions 155.231 usuaris. El descens, doncs, és d'un 28,8%.

Per contra, una de les poques dades positives que ha deixat aquest mes de març a l'aeroport de Girona han estat les mercaderies. Malgrat que no són el servei «estrella» de l'aeròdrom, des del mes de gener ja s'han transportat 30 tones, davant de les 21,36 que hi havia els tres primers mesos de l'any passat. Això significa un augment del 40,45%.



Temporada d'estiu en marxa

La temporada d'estiu va començar el 31 de març a l'aeroport de Girona-Costa Brava, amb un total d'1,9 milions de seients programats per part d'aerolínies com Ryanair, Jet 2 o Pobeda Airlines, el que suposa una disminució del 2,2% respecte a l'estiu de l'any passat.

En total, des de les instal·lacions de Vilobí d'Onyar es podrà volar fins a finals d'octubre a deu països diferents i hi haurà 58 rutes disponibles, una menys que durant el mateix període de 2018. Concretament, les connexions de l'aeroport gironí seran amb el Regne Unit, Països Baixos, Alemanya, Bèlgica, Itàlia, Polònia, Rússia, Irlanda, França i Dinamarca. Durant aquests mesos de vacances, hi ha programades més de 10.000 operacions comercials de viatgers.

En aquest sentit, destaquen sobretot les dues noves rutes que Ryanair ha obert a Brussel·les i Knock (Irlanda), i també la nova proposta de Nordwind Airlines, que ofereix una nova ruta fins a Moscou.