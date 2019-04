Besalú pateix tres robatoris amb força en establiments comercials en vint dies

En els últims vint dies almenys tres establiments comercials de Besalú han patit robatoris amb força. Les rapinyes van començar la nit del divendres dia 29 de març, quan els lladres van saltar la barana i van entrar al pati de darrere d'un establiment de venda i reparació de cotxes.

Es tracta d'un espai on hi ha cotxes, parts de carrosseries i altres elements de l'automòbil com poden ser barres de ferro. Els vehicles i les ferramentes van representar un amagatall per als lladres, que van buscar a l'interior i a l'exterior dels vehicles. Això no obstant, en la cerca van ser detectats per un veí que va avisar el propietari d'anormalitats.

El responsable de l'establiment va sortir de casa seva i es va dirigir al garatge. Va arribar amb prou temps per adonar-se que els lladres marxaven amb un cotxe fosc.

Poca estona després, va tenir lloc el robatori amb força a una sabateria del nucli antic. La botiga va ser assaltada entre les 11 i 2/4 de 12 de la nit. Una hora en la qual encara hi ha gent desperta i poden haver-hi vianants. Això no obstant, els lladres van alçar les reixes de ferro sense cap dificultat, presumptament amb una clau mestra, i van llençar un objecte contundent contra la porta de vidre. L'objecte era de metall i amb un presumpte origen al garatge on els lladres havien entrat una estona abans.

«Es tracta d'una porta de vidre reforçada contra robatoris que va explotar en bocinets i amb un gran estrèpit», ha explicat la propietària. Amb el pas obert, un dels lladres va agafar la caixa enregistradora i va sortir. Mentrestant, els altres dos lladres van agafar unes sis capses de sabates que hi havia al costat dels prestatges i una bossa de mà.

Mentre sonava una alarma no gaire estrident, van córrer cap al cotxe fosc que estava aparcat al carrer Ganganell i van marxar. El robatori hauria durat entre tres i quatre minuts. Més tard, veïns van trobar la caixa oberta en un descampat. Van descobrir que havien robat els diners del canvi.

Després d'aquests dos robatoris i en els dies posteriors, veïns han explicat que han transcendit intents de robatori en una peixateria, una fleca i una botiga de records. Segons els testimonis, els lladres van intentar forçar els panys i van deixar senyals.

La segona rapinya d'importància va tenir lloc la matinada del divendres al dissabte, dies 5 i 6 d'abril. Els lladres van esbotzar la porta lateral d'un bar i restaurant situat al costat del Pont Vell.

Van entrar tres lladres encaputxats i van sortir després de llençar la caixa enregistradora a terra. Al cap d'un moment va entrar un altre lladre i va sonar l'alarma. Els lladres van fugir amb un botí de quatre ampolles de licor que més tard van ser trobades buides i mig buides en un descampat.

Tant la sabateria com el restaurant tenen sistemes de seguretat que han recollit imatges i documents d'àudio que han estat lliurats als Mossos d'Esquadra. Un recull una conversa entre els lladres, en la qual un d'ells demana per la llanterna.