Condemnen un jove gironí a pagar 20.000 euros per una mossegada del seu rottweiler

Vint mil euros d'indemnització més els interessos és el que haurà de pagar un jove de Girona per la mossegada que el seu gos, de raça rottweiler, va fer a un amic seu. L'asseguradora que va contractar es farà càrrec de part de la indemnització. Ho avança El Periódico, que ha tingut accés a la sentència d'un jutjat gironí en la qual es recorda l'obligació del propietari de l'animal de reparar el dany causat. El jutge no considera com a eximent el fet que la víctima hagués trepitjat abans la cua de l'animal i que després de l'incident intentés consolar el gos.

Segons la mateixa informació, el jove que va patir la mossegada va ser operat d'urgència a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on li van reconstruir el llavi. Va estar ingressat dos dies, tot i les cicatrius no es van curar fins 135 després. A més, al marge del perjudici estètic de les cicatrius, pateix seqüeles com la pèrdua de saliva ocasional de forma incontrolada.

El propietari de l'animal tenia llicència i la documentació necessària per a tenir un animal de raça potencialment perillosa. No obstant, va tardar temps a facilitar-la a la víctima, que el va acabar demandant. En la setència es recull el realt dels advocats del propietari del gos, que van al·legar que el seu client no tenia responsabilitat, perquè el seu amic anava begut quan va trepitjar la cua del gos i que es va acostar a l'animal per fer-li un petó. El jutge considera que aquests fets no s'han pogut provar i que per tant no els pot tenir en compte.