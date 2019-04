S'estimba per un desnivell de 6 metres amb el cotxe a la carretera dels Àngels

Un conductor es va estimbar ahir a la nit per un desnivell de sis metres amb el cotxe a la carretera dels Àngels.

L'home va resultar ferit de poca gravetat però els Bombers l'han de rescatar i el SEM l'evacua al Trueta.

L'accident de trànsit es va produir a la GIV-6703, a l'altura del quilòmetre 1, al seu pas pel municipi de Quart pels volts d'un quart de dotze de la nit passada.

Per causes que s'investiguen, el cotxe va sortir de la via i va acabar al fons d'un desnivell de sis metres.

Arran dels fets, es van activar els serveis d'emergències. Els Bombers s'hi van desplaçar amb quatre dotacions i van comprovar que l'home no havia quedat atrapat a dins del vehicle.

Tot i això, van haver-lo de rescatar perquè estava ferit de la zona de l'accident. El van rescatar, el varen posar a la llitera i el van portar fins a la carretera, on ja esperava el SEM.

El SEM va enviar dues ambulàncies al lloc dels fets i va derivar el ferit, un home de 64 anys, a l'hospital Josep Trueta de Girona. El seu estat era de poca gravetat.

Al punt del sinistre viari també s'hin van desplaçar els Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació.