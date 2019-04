El 2018 es van denunciar 53 violacions, la pitjor xifra dels últims onze anys

Durant el 2018 es van denunciar 53 violacions, la pitjor xifra detectada en els últims 11 anys per les forces policials de les comarques gironines. Es tracta d'una xifra de rècord a la província i molt preocupant ja que afecta la part més íntima de les persones i és una forma de violència masclista, ja que en la seva majoria, les víctimes són dones.

Aquest tipus de delictes sexuals sovint tenen lloc en situacions d'oci nocturn però els últims temps s'han viscut també casos de «manades» que les cometen en forma grupal. En referència a aquesta xacra, el cap de la Regió Policial de Girona, el comissari dels Mossos d'Esquadra Josep Milan, va destacar aquest dimarts durant el Dia de les Esquadres que cal posar-hi fre.

I no només des de la lluita a través de les forces policials sinó que també ha de ser la societat que no permeti aquest tipus de pràctiques. Va qualificar de «xacra» i ho va qualificar com a «accions execrables, que han evolucionat amb depredadors grupals i ens han de fer reaccionar».

Aquest tipus de delicte sexual té una resolució policial efectiva, ja que com mostren les dades estadístiques de criminalitat del Ministeri de l'Interior per exemple, durant l'any 2017, de les 36 violacions, 31 d'elles es van resoldre.

Si s'analitzen les dades dels darrers anys, així ho demostren. El 2011 va ser l'any amb més violacions conegudes pels cossos policials després de les de 2018. Llavors, se'ns van detectar 45 i d'aquestes, segons l'estadística, només cinc queden per resoldre.

De casos recents que han sortit a la llum hi ha el de Lloret de Mar, que va produir-se la nit del dia 23 de febrer quan una jove va perdre l'últim autobús per tornar a casa i va entrar a un banc de l'avinguda Just Marlés a Lloret de Mar per passar-hi la nit. Mentre dormia, dos homes van entrar, la van despertar i la van amenaçar per fer-la anar fins a un carreró. Allà, un d'ells la va violar.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra a Girona va obrir una investigació per identificar els sospitosos i es va poder identificar el suposat agressor sexual: un jove de 23 anys d'origen magrebí. Els Mossos el van detenir i el jutge l'ha enviat a presó. L'altre implicat en els fets encara està pendent de detenció.



Agressió per Sant Joan

Durant l'any passat hi va haver també un cas destacat, va ser el que va produir-se el Sant Joan del 2018 a Palamós. L'agressió sexual va tenir lloc de matinada a escassos metres de la zona de la platja de Palamós on hi ha instal·lades les barraques de la festa major, en un edifici en obres.

El suposat autor material de la violació va abordar la noia a la zona d'obres, la va amenaçar i la va penetrar. Mentre l'agredia sexualment, va arribar al lloc el segon detingut, que segons recull la investigació, no va prendre part activa en la violació però tampoc va fer res per evitar que l'altre jove continués perpetuant-la.

Els Mossos d'Esquadra van identificar els dos presumptes autors dels fets i la fiscalia de menors en funcions de guàrdia de Girona va decidir enviar a un centre de menors de justícia juvenil el detingut com a autor material de la violació a una menor a Palamós. El segon jove implicat en l'agressió sexual va quedar en llibertat sota la tutela dels seus pares després de passar a disposició de la Fiscalia.

Una altra dada a destacar d'aquest tipus de delicte (agressió sexual amb penetració) són les detencions que com es pot veure són resolutives amb els casos anteriors. Les dades de 2018 no estan disponibles però les del 2017 ja estan disponibles. Es pot veure que el 2017 es van arrestar 34 persones per agressions sexuals amb penetració, en un any amb 36 fets. En total s'han arrestat 187 persones en 10 anys per violacions a la província de Girona.