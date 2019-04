Denúncies creuades en un centre de cria de gossos

Un centre de cria de gossos del Pla de l'Estany s'ha convertit en un focus mediàtic després que s'hagin posat sobre la taula un encreuament de denúncies per part de diferents actors. Per una banda, el partit animalista Pacma va convocar ahir els mitjans per informar sobre un suposat cas de maltractament animal a partir de l'anàlisi de material gràfic cedit per una denúncia ciutadana on es veurien gossos morts al centre de cria. En relació amb els fets, la formació va exposar que «sol·licitava personar-se a les diligències obertes» de la investigació tramesa al Jutjat d'Instrucció número 4 de Girona, a l'espera de rebre l'expedient.

El Cos d'Agents Rurals (CAR) i els Mossos d'Esquadra afirmen haver fet inspeccions in situ a l'equipament i no haver trobat indicis de cap delicte de maltractament. En aquest sentit, però, el CAR ha emès un atestat a la Fiscalia que en aquests moments està investigant també els fets. Fonts properes al cas indiquen que l'empresa ha denunciat un treballador per presumptament haver fet xantatge a canvi de no fer públiques imatges dels presumptes maltractaments. Aquesta denúncia està en mans del mateix jutjat.

Pacma va convocar ahir els mitjans per explicar que ha rebut unes imatges de gossos morts procedents d'un centre a Serinyà de cria canina que han incitat a sospitar sobre possibles males praxis i, per aquest motiu, el partit va optar per dirigir-se a la Policia Nacional immediatament perquè s'obrís una investigació. Fonts properes al centre de cria subratllen que el partit fins a data d'ahir no ha contrastat els arguments dels suposats maltractaments amb els responsables de l'empresa afectada.

El partit animalista també va exposar la decisió de sol·licitar personar-se com a acusació particular. Pacma assegura que la prova del suposat delicte vindria donada per material gràfic on es veuen «cadells morts en renglera que estan devorats per altres animals», cedit per part d'una font ciutadana. Adoptant la perspectiva que afirma trobar-nos davant d'un possible cas de maltractament, la presidenta de Pacma, Sílvia Barquero, va anunciar que «sabem que la ciutadania està en contra de les pràctiques terribles que tenen lloc en alguns centres, accions que moltes vegades amaguen altres delictes i, com a partit que defensa els animals, volem posar fi a la cria, venda i trànsit il·legal d'animals en el nostre país per la via política, legal, judicial i també a través de la conscienciació ciutadana». Barquero va afegir que «aquest cas és especialment greu, ja que pot traduir-se en un presumpte maltractament animal, tal com s'observa en les terribles imatges que hem documentat i que hem posat de seguida en mans de la policia. En aquests moments, s'han obert diligències per investigar l'assumpte que ja està en mans dels jutjats».



Sense indicis de maltractament

Barquero va puntualitzar ahir que el centre de cria canina «es dedica a criar de forma selectiva diferents races de gossos», mostrant-los a través d'internet. En ser conscients de les possibles males praxis, la presidenta de Pacma va apuntar que «de seguida vam enviar les imatges rebudes a la Policia Nacional perquè comencés a investigar». També apunta que la Policia Nacional «va considerar que els Mossos del territori també estaven realitzant la seva investigació i, per no duplicar competències i responsabilitats, s'ha optat per seguir el fil iniciat aquí a través dels Mossos». Per la seva banda, el cap del Cos d'Agents Rurals (CAR) de Girona, Ignasi de Dalmases, explica que cap al mes de febrer el cos va anar a fer una inspecció al lloc dels fets «i en aquell moment no vam veure res que pogués ser il·legal, tot i que hem procedit a fer un atestat a la Fiscalia donant-los tota la informació recollida». En el mateix procés d'investigació, De Dalmases apunta que «vam demanar fer una necròpsia de dos dels gossos congelats que vam trobar al centre -fet que també es constata en algunes imatges emeses per Pacma i que s'anuncia com una acció indeguda- i, malgrat que encara no tenim els resultats, en aquests moments no hi ha indicis que els dos exemplars analitzats puguin haver patit una mort violenta», tenint present que congelar els gossos que moren per causes diverses és una pràctica real que es duu a terme per conservar els cossos fins que arriba l'empresa que ho gestiona, segons expliquen fonts properes al centre. El cap dels Agents Rurals a Girona subratlla que «nosaltres seguim treballant i hem anunciat als Mossos d'Esquadra que hem fet un atestat i que estem a disposició de facilitar tota la informació necessària».

Els Mossos d'Esquadra també confirmen que a principis d'any van realitzar una inspecció al centre de cria sense detectar cap actitud estranya. En aquell moment no hi havia denúncia, sinó informacions sobre possibles maltractaments i, per aquest motiu, els agents van decidir contrastar els rumors anant-hi físicament. Segons apunta ACN, també el Seprona de la Guàrdia Civil hauria fet inspeccions al centre sense detectar irregularitats. Malgrat que tots els fronts oberts estan sobre la taula, l'empresa continua la seva activitat amb normalitat. En l'acte d'ahir de Pacma, la responsable jurídica i membre de l'equip directiu del partit, Ana Baile, va afirmar que «estudiarem i proposarem que es posin mesures cautelars en benefici als animals mentre s'investiguen els fets». Adoptant aquest punt de vista, la formació va aprofitar per reafirmar la seva aposta per «endurir les penes per delictes relacionats amb maltractament d'animals» i també per informar que recentment han posat a l'abast una «nova eina anomenada 'Yodenuncio' perquè tots els casos arribin a les autoritats».



Denúncia per coacció

Fonts properes a la investigació afirmen que els propietaris del centre de cria van presentar fa un mes una denúncia als Mossos d'Esquadra contra un treballador per un delicte de coacció i extorsió, ja que a canvi de no difondre un muntatge de vídeo de gossos morts, aquest els va demanar fins a 20.000 euros a canvi. Fonts coneixedores del cas evidencien la presència de converses de Whatsapp en què es deixa constància dels fets que està analitzant el Jutjat d'Instrucció número 4 de Girona.