La Generalitat comença les obres prèvies a l'allargament de la C-32 fins a Blanes i Lloret

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha començat els primers treballs previs a l'allargament de la C-32 en el seu tram entre Tordera (Maresme) i Lloret de Mar (Selva). De moment, les màquines han començat a remoure la terra per l'aixecament topogràfic i cales als termes municipals afectats per l'allargament de la carretera. Properament es desviaran alguns dels serveis bàsics com ara la llum, l'aigua o el telèfon.

Des de l'entitat SOS Costa Brava no entenen "les presses de la Generalitat en començar una infraestructura que la gent no vol". Així ho ha afirmat un dels membres de la plataforma, Eduard de Ribot, qui també ha exigit al Govern que "si s'estima el territori", paralitzi el projecte de l'autopista.

L'allargament de la C-32 entre Tordera (Maresme) i Lloret de Mar (Selva) sembla més a prop que mai i les màquines han tornat a trepitjar la zona després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) suspengués cautelarment les obres ara farà dos anys. Després que el Govern veiés difícil resoldre la judicialització d'aquesta nova carretera, durant la primavera de l'any passat va optar per tramitar un nou projecte de la mateixa infraestructura.

Ara, preveu deixar-ho tot a punt abans de començar a executar-lo i per això les màquines ja han començat a remoure la terra per agafar cales a diferents punts dels municipis de Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Es preveu que en els mesos vinents es comencin a desviar els serveis bàsics com ara la llum, l'aigua o la telefonia. Les tasques prèvies a l'inici de les obres del projecte d'allargament duraran uns nou mesos. De moment, l'arribada de la C-32 fins a Lloret encara està en fase de licitació i per això caldrà esperar uns mesos que s'adjudiquin aquestes feines a una empresa.

Tot i així, el Govern català ha optat per tirar endavant les tasques prèvies a les obres i així avançar en el futur traçat.SOS Costa Brava demana que s'aturinDe moment, les primeres màquines ja han generat el rebuig de les entitats contràries al projecte. SOS Costa Brava ha afirmat que no entén "les presses de la Generalitat" en l'inici d'aquests treballs.

Creuen que podria ser una maniobra electoralista, de cara als comicis municipals que hi haurà al mes de maig.De tota manera, un dels membres de la plataforma, Eduard de Ribot, ha demanat al Departament de Territori i Sostenibilitat que "almenys tinguin la deferència d'esperar al TSJC".

De fet, de Ribot ha recordat que Aturem la C-32 ja va portar als tribunals l'estudi ambiental del nou projecte que ha aprovat la Generalitat mentre els tribunals no es pronuncien sobre el primer, que està suspès cautelarment.Des de l'entitat també van demanar la suspensió cautelar del segon projecte i ara caldrà que el jutge es pronunciï.



Una carretera "que la gent no vol"

De Ribot ha lamentat que Territori engegui les obres d'una "infraestructura que la gent no vol" i ha recordat que els habitants de Lloret i Blanes es van pronunciar en contra de la carretera en una consulta popular el 2016 amb un 76% dels vots en contra.

Per això ha afirmat que la Generalitat hauria de buscar "alternatives" al model que han proposat.A més, des de SOS Costa Brava creuen que "no té sentit" que el Departament presenti una moratòria de llicències urbanístiques i elabori un Pla Director Urbanístic del litoral gironí per garantir-ne la preservació, però a la vegada impulsa "infraestructures innecessàries que arrasen amb el territori". Per això ha exigit al conseller Damià Calvet que "si s'estima el territori" paralitzi les obres.