El govern xinès finança una professora a La Salle i viatges d'immersió per a estudiants

El govern de la Xina, a través d'una institució adscrita al seu Ministeri d'Educació, Hanban, ha signat un conveni amb l'escola La Salle de Girona que la converteix en el seu primer referent oficial en el sistema educatiu català. L'acord, que consolida un projecte educatiu iniciat el 2010, es concreta en la contractació d'una professora nadiua de xinès mandarí, l'aportació de material i un augment de beques perquè alumnat gironí faci estades d'immersió lingüística i cultural.

La formalització del conveni, amb una durada de quatre anys –que després es renovaran anualment– es va realitzar ahir amb la presència del director local de l'Institut Confuci de Barcelona, el catedràtic de la Universitat de Barcelona Javier Orduña, i del seu director xinès, Chang Shiru; a més d'un representant de la Universitat de Girona, amb qui la fundació xinesa també col·labora, i dels dos centres La Salle que aquest curs han introduït el xinès mandarí en la seva oferta extraescolar, a Cassà de la Selva i Santa Coloma de Farners.

El director de l'escola gironina, Joaquim Mataró, va destacar que han aconseguit la primera «Aula Confuci» de Catalunya, un nom que fa referència a la fundació sense ànim de lucre que promou l'ensenyament i la cultura xineses, i que el Ministeri d'Educació del país asiàtic coordina arreu del món. Això implica una subvenció que cobreix el sou i l'estada de la professora Ma Yao, que ara ja es troba a Girona com a professora convidada. Mataró va explicar que la docent, que es va llicenciar en Filologia Hispànica a la Xina, impartirà classes, ajudarà a formar el professorat i a divulgar la llengua i la cultura xineses.

Aquest curs 2019-2020, 120 alumnes de Secundària obligatòria i de Batxillerat de La Salle de Girona estudien Llengua i cultura xineses, amb l'opció de cursar una assignatura optativa d'Història de la Xina contemporània i xinès mandarí, que finança el Departament d'Educació de la Generalitat –tal com va apuntar el director. Al capdavant de les classes hi ha Haifeng Hong, una professora xinesa llicenciada en Filologia Anglesa i Ciències Empresarials.

El nombre d'estudiants és fruit d'una aposta que el centre va començar el curs 2010-2011, programant una activitat extraescolar que l'any següent ja es va convertir en matèria reglada. Quatre cursos després, una primera promoció d'estudiants de Llengua i cultura xineses es va presentar als exàmens oficials de la Fundació Institut Confuci de Barcelona.



Beques per a estades d'immersió

La Setmana Santa del 2015 es va obrir un altre front, el de les estades a la República Popular de la Xina, que es va obrir la Setmana Santa del 2015, quan el col·legi va rebre la primera invitació per viatjar-hi. Des de llavors, comptant els 22 alumnes de 4t d'ESO i de 1r de Batxillerat que hi aniran del 18 al 23 d'abril –amb tres docents–, 222 joves hauran fet els viatges d'immersió lingüística i cultural.

Es tracta d'estades becades per un òrgan estatal de la província de Jiangsu, que el conveni signat ahir permetrà ampliar. A més, Joaquim Mataró va indicar que l'any passat van tancar un altre acord de col·laboració que va dur un primer grup d'alumnes xineses a Girona.

La introducció de la matèria a La Salle de Girona ha repercutit en l'escola Doctor Masmitjà, que hi està adscrita i, fa dos anys, va incorporar el mandarí com a activitat extraescolar de Primària. «D'aquí a dos cursos arribaran els primera alumnes que hauran fet xinès a l'escola», va subratllar Mataró. Després de gairebé una dècada de l'experiència, el director de La Salle de Girona va destacar «el xoc» que suposa tant per als professors com per als estudiants descobrir «una cultura tan diferent» i va remarcar que «n'aprenen, perquè tenim alumnes que parlen xinès».