La Generalitat pagarà 50 euros per cada senglar abatut

Els caçadors de quatre comarques gironines (Alt Empordà, Garrotxa, Gironès i Pla de l'Estany) cobraran cinquanta euros per cada porc senglar que abatin. Segons ha informat TV3, es tracta d'una nova mesura del Departament d'Agricultura per reduir el nombre d'aquests animals i prevenir la possible entrada de la pesta porcina.

La Generalitat calcula que a les comarques gironines hi ha 25 senglars per quilòmetre quadrat. Es tracta d'una de les zones de Catalunya on hi ha més densitat d'aquests animals, que sovint s'acosten als nuclis urbans. Tot i que el període de caça del senglar va començar el passat mes de setembre, Agricultura ha anunciat que només pagarà pels exemplars abatuts entre el 15 de març i finals d'abril, que és quan s'acaba la temporada.

El PACMA, per la seva banda, ja ha reaccionat i ha demanat que es paralitzi immediatament la mesura. «En cap cas es pot controlar la població a trets; ens sembla una mesura més pròpia del Far West que d'un país civilitzat membre d'una Unió Europea en què es reclama un tracte digne per als animals», va dir ahir la presidenta del partit animalista, Sílvia Barquero.