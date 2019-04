El sector de la discapacitat intel·lectual defensa els centres especials de treball

«Amb la feina no s'hi juga!» ha estat el lema dominant de la manifestació que el sector de la discapacitat intel·lectual ha organitzat dijous al matí a Barcelona, i que ha tret al carrer 6.000 persones, per alertar que ha arribat a «una situació límit» i que, si no millora el finançament, prop de 1.600 treballadors d'especials dificultats perdran la feina a Catalunya entre 2019 i 2020.

Les fundacions Ramon Noguera (Girona), Tallers de la Cerdanya (Puigcerdà), MAP (Ripoll), Aspronis (Blanes) i l'Associació Montseny-Guilleries (Arbúcies) van participar en la protesta amb prop de 300 persones, segons dades de l'Associació Empresarial d'Economia Social (AEES) Dincat, impulsora de la protesta. Només de la Fundació MAP, s'hi han desplaçat 130 persones, majoritàriament personal del centre especial de treball (CET).

La marxa ha començat a les 11 del matí davant la delegació del Govern de l'Estat i es va aturar a les seus dels departaments d'Economia i de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat. En cada aturada s'ha llegit el manifest elaborat per AEES Dincat i lemes, donant la veu als usuaris dels CET. Alguns dels llegits per treballadors de la Fundació MAP han estat «Les entitats que ens donen suport garanteixen els nostres drets. Prou congelacions!» o «Nosaltres tenim dret a treballar. Salvem els Centres Especials de Treball».

Tal com explicava al manifest, la protesta s'ha organitzat «després de molts mesos de reclamar a la Generalitat i denunciar que els mòduls i tarifes dels serveis assistencials estan congelats des de fa més de 10 anys»; en alguns casos, afegia, fins i tot s'han retallat. Aquest gener, la puja del salari mínim interprofessional –referent en els centres especials de treball– sense un augment proporcional de les subvencions ha agreujat una situació que, tal com van especificar, també inclou la manca de mesures per afrontar l'envelliment prematur de les persones amb discapacitat i especials dificultats. En la manifestació es van exigir millores en el finançament dels CET i dels serveis per atendre el col·lectiu de la discapacitat, a més de denunciar la «precarització del finançament públic».



Treball inspecciona els drets laborals d'alguns centres

El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, ha acusat l'Estat de no acompanyar la pujada del salari mínim amb més recursos per als CET. «Si no vol assumir les seves responsabilitats amb un col·lectiu tan vulnerable que ens transfereixi les competències i els recursos, que nosaltres sí que volem», ha dit, i ha assegurat que comparteixen les reclamacions dels manifestants. També ha informat que Treball ha rebut denúncies i està inspeccionat centres on els drets laborals dels treballadors estarien en qüestió.