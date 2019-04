L'Ajuntament d'Olot retira el quadre de «La càrrega» per ordre de la Junta Electoral

L'actual aspecte del lloc on hi havia el quadre

L'Ajuntament d'Olot ha retirat aquest matí el quadre de "La càrrega" de la façana del consistori, un espai cedit des de fa mesos al col·lectiu de l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa on exposen periòdicament diferents interpretacions de l'obra de Ramon Casas.



L'alcalde, Josep Maria Corominas, ha explicat a les xarxes socials que ho han fet per donar compliment al requeriment de la Junta Electoral de la zona on s'instava la retirada de símbols independentistes i ha denunciat que és "un nou exercici contra la llibertat d'expressió".





Aquest matí s'ha retirat la imatge de la façana de l'Ajuntament per ordre de la Junta Electoral. Lamentem aquest nou exercici contra la llibertat d'expressió #Olot @Olotuit pic.twitter.com/vLFyOKUoiI — Josep M. Corominas (@jmcorominas) 11 d'abril de 2019

El requeriment el van rebre la setmana passada idemanant que s'especifiqués el tipus de símbols que calia retirar. El passat 1 d'abril també van retirar la pancarta en suport als líders independentistes presos i la van traslladar a l'edifici del costat.