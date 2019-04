La Mona Mona de Jordi Roca

La Fundació Lluís Coromina i la Fundació Mona van inaugurar ahir l'exposició La Mona Mona a l'Espai Eat Art de Banyoles. La mostra dona a conèixer com el pastisser d'El Celler de Can Roca, Jordi Roca, ha elaborat aquest tradicional pastís dedicat a la Fundació Mona. El procés d'elaboració de la mona ha estat documentat pel fotògraf empordanès Francesc Guillamet i compta amb un relat del periodista i escriptor Salvador Garcia-Arbós.

La Mona Mona és una ximpanzé ajupida en una postura que fa forma d'ou, aproximant-la a l'ou de Pasqua. L'exposició es complementa amb altres mones creades per Roca al seu espai Rocambolesc, com ara la Darth Vader, la Roca-Tocha i els Ous de Drac, com també amb una mostra de fotografies de Miquel Llorente sobre els primats de la seu de la Fundació Mona de Riudellots de la Selva.



Esperant la Casa Cacao

Jordi Roca i El Celler de Can Roca tenen previst obrir durant aquest mateix 2019 un nou espai dedicat a la xocolata, Casa Cacao, ubicat a la plaça Catalunya de la ciutat de Girona, i que serà una fàbrica de xocolata que disposarà d'un obrador, botiga, espai de degustació i que també comptarà amb un hotel-boutique de quinze habitacions.