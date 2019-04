Capturen un voltor negre a l'aeroport de Girona

Aquest dimecres s'ha capturat un exemplar de voltor negre a l'aeroport de Girona, en un operatiu especial de membres del Cos d'Agents Rurals. L'animal portava un dispositiu emissor GPS des que va néixer a la Reserva Nacional de Caça de Boumort (Lleida) l'any passat.

Feia temps que aquest voltor mostrava signes de descoordinació i un comportament anòmal pel que fa als seus moviments, atès que presentava dificultats per a mantenir el vol. En els últims dies, la debilitat que evidenciava va fer necessària la intervenció. Així, per tal de garantir la seguretat de l'animal i de l'activitat operativa de l'aeroport, en detectar la seva presència a la zona d'Aiguaviva, la Generalitat va activar el protocol per a la seva captura.

Es tracta de la femella Ametlla, que va néixer l'any passat a la colònia de Boumort. Amb uns 80 dies de vida, es va anellar al niu per a facilitar el seu seguiment i se li va col·locar un emissor GPS. També es va seguir el mateix procediment amb els altres 5 polls nascuts el 2018 a la colònia.

Un cop capturat, l'animal va ser traslladat al Centre de Fauna de Torreferrussa amb només 6 kg de pes, molt baix per un exemplar de la seva edat. De moment, se li han fet diverses analítiques per aclarir les causes de la descoordinació que ha patit i poder recuperar-lo per retornar-lo a la natura.