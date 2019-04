Girona arriba a 770.624 habitants censats, la xifra més alta assolida fins ara

Les comarques gironines han arrencat el 2019 amb 770.624 persones censades, la xifra de població més alta assolida fins ara; superant els nivells del 2013, que era l'any amb més habitants. Així, l'1 de gener del 2019, la província de Girona tenia 9.271 habitants més que el 2018, cosa que representa un creixement de l'1,22% respecte a l'any anterior, segons l'avanç provisional de l'estadística del Padró Continu publicat ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Amb aquestes dades, la població gironina manté el creixement per cinquè any consecutiu. L'augment és progressiu des del 2014, any amb 756.156 habitants, el 2015 amb 753.054, el 2016 amb 753.576, el 2017 amb 755.716 i 761.353 l'any passat. Amb l'increment del darrer any, la població gironina ha superat els seus màxims fins ara, ja que el 2012 i 2013 tenia 761.632 i 761.627 habitants censats, respectivament.

Segons l'avanç provisional del padró, de les 770.624 persones inscrites actualment a la demarcació, el 18,71% són de nacionalitat estrangera. Es tracta de 151.927 persones, 7.757 més que el 2018; una dada que representa un increment del 5,38%.

Per països, el col·lectiu més nombrós és el del Marroc (38.859) i suposen el 25,6% dels estrangers censats a la demarcació. El segueixen els habitants procedents de Romania (14.522), Hondures (12.638, el que representa un creixement del 14,2% en un any), Gàmbia (7.237), França (6.476) i Rússia (6.326), entre d'altres.



El perfil

Del total d'habitants de la demarcació, les dones són majoria per poca diferència. Representen el 50,02% amb 385.493 censades i els homes són 49,98% (385.131).

Per edats, la franja amb una major població és la que té entre 16 i 44 anys amb 285.407; seguit dels de 45 a 64 anys (215.155); la franja de 65 anys o més (137.372) i entre 0 i 15 anys (132.690).

Segons la dimensió del municipi, un 51% dels gironins estan empadronats en localitats d'entre 10.001 i 50.000 habitants mentre les d'entre 2.001 i 10.000 concentren el 22,1%, Girona ciutat el 13,2% i els de fins a 2.000 habitants, el 12,75 restant.

Segons les dades publicades ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el Padró 2019 a l'Estat ha superat per primera vegada des del 2013 els 47 milions de persones, un 0,6% més que el 2018.

La població espanyola augmenta per tercer any consecutiu, gràcies als migratns, que pugen en 290.573 persones, mentre que els espanyols baixen en 6.186. El 89,3% dels empadronats té la nacionalitat espanyola, i el 10,7, estrangera.

Catalunya és una de les comunitats autònomes que més han crescut en població en termes absolutes. Concretament, ha començat aquest 2019 amb 72.634 habitants més que els que tenia empadronats l'any passat.